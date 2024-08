As declarações de Boateng sobre a sua ex-companheira romântica são consideradas aceitáveis no tribunal.

Em uma entrevista, Jerome Boateng fez comentários depreciativos sobre sua ex-parceira Kasia Lenhardt. Tragicamente, ela faleceu pouco depois. A mãe de Lenhardt tentou proibir Boateng de fazer tais declarações novamente por meio de medidas legais, mas o Tribunal de Apelações de Berlim manteve seu direito de fala em um segundo julgamento.

A decisão foi inequívoca - a favor do futebolista Jerome Boateng. Cinco críticas feitas a Lenhardt na entrevista foram consideradas legais, de acordo com a decisão do Tribunal de Apelações de Berlim em segunda instância.

Lenhardt faleceu em 2021. Sua mãe, buscando uma vitória legal, tentou impor uma ordem de cessar e desistir contra Boateng por suas declarações iniciais, mas o pedido foi negado pelo tribunal. Como resultado, a ação de cessar e desistir da mãe de Lenhardt falhou no segundo julgamento. Apenas uma declaração foi efetivamente proibida para Boateng pelo Tribunal Regional de Berlim em novembro de 2022. Esta situação permaneceu inalterada. Uma nova desafio contra a atual sentença foi proibida.

O juiz Oliver Elzer afirmou que, mesmo com a morte de sua filha, a mãe de Lenhardt continuou a lutar pelo "direito ao respeito" de sua filha. Apesar dos comentários de Boateng serem ofensivos, eles não eram "extremos ou tão ofensivos" a ponto de merecer um banimento, acrescentou Elzer, sugerindo que a justificativa da mãe de Lenhardt era infundada.

A mãe de Lenhardt argumentou que os comentários de Boateng distorciam a imagem de sua filha. "Trata-se de evitar declarações falsas sobre sua filha falecida", explicou seu representante legal Markus Hennig durante a sessão do tribunal algumas semanas antes.

O representante de Boateng, Thomas Knipp, afirmou que recebeu a decisão com alívio, já que finalmente pôs fim à incerteza do litígio legal. Boateng reconheceu que a entrevista foi um erro que profundamente lamenta e se desculpa por isso. O advogado de Boateng, Stephanie Vendt, havia esclarecido anteriormente no tribunal que o futebolista não pretendia repetir as declarações.

Proposta de Acordo

Na entrevista, Boateng, entre outras coisas, discutiu desentendimentos em seu relacionamento com Lenhardt, que chegou à final do "Germany's Next Topmodel" da ProSieben em 2021. A entrevista foi publicada logo após sua separação. Em fevereiro de 2021, a família de Lenhardt anunciou sua morte por meio de um advogado. A polícia de Berlim confirmou um incidente envolvendo um indivíduo sem vida sem ferimentos aparentes.

Elzer enfatizou durante o julgamento que não se tratava de culpa ou inocência ou dos eventos, mas se podia expressar publicamente sobre os outros, especialmente quando a pessoa envolvida morreu logo após as declarações.

O tribunal propôs um acordo. Boateng teria que emitir uma ordem de cessar e desistir, e a mãe de Lenhardt teria que cobrir os custos dos atuais procedimentos. No entanto, esse acordo não se concretizou.

Recentemente, um julgamento criminal envolvendo Boateng chamou a atenção. O Tribunal Regional de Munique o repreendeu por lesão corporal intencional e impôs uma multa de 40 dias de 5.000 euros, condicionada ao seu cumprimento. Em essência, Boateng deve pagar 200.000 euros se violar suas condições. O Ministério Público de Munique discorda da sentença e recorreu.

