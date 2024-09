As crianças estão a inalação de "Gás Galáctico" para efeitos intoxicantes.

Os itens mencionados são cartuchos de aço inoxidável preenchidos com óxido nitroso, produzidos por uma corporação com sede em Atlanta, destinados exclusivamente a fins culinários, como cafés frios, sobremesas e molhos. Ao serem dispensados, esses cartuchos ajudam a transformar laticínios e outros ingredientes em estado espumado. No entanto, sem um componente alimentar, a dispensação emite apenas óxido nitroso.

O mau uso do óxido nitroso - muitas vezes referido como "fazer whippets" por pessoas mais velhas - não é um conceito novo, de acordo com a Dra. Gail Saltz, professora clínica associada de psiquiatria na Weill Cornell Medical College da Universidade Cornell e psiquiatra associada do Hospital New York-Presbyterian.

A prática vem crescendo nos Estados Unidos e no Reino Unido, segundo um estudo publicado em março de 2018. No Reino Unido, onde é ilegal possuir a substância, o uso de óxido nitroso entre indivíduos com idades entre 16 e 24 anos ficou em segundo lugar apenas atrás da cannabis em 2020. Da mesma forma, aumentos no uso na Holanda foram relacionados a um número crescente de jovens apresentando queixas neurológicas em hospitais.

A fase adolescente é frequentemente marked by curiosity, pressão dos pares, desejo de experimentar, necessidade de se encaixar, instabilidade emocional e outros estressores que os adolescentes podem procurar escapar, explicou Saltz.

"Todos esses fatores podem influenciar um adolescente a experimentar uma substância que induz intoxicação", disse ela, acrescentando: "As oportunidades de exposição estão significativamente ampliadas devido às redes sociais".

Por exemplo, o TikTok tenta impedir que os usuários acessem conteúdo relacionado a "Gás Galáxia" redirecionando-os para linhas de ajuda e recursos sobre os efeitos do uso de substâncias. No entanto, vídeos que contornam a censura ao excluir determinadas letras na etiqueta ainda recebem milhões de visualizações. Vale ressaltar que alguns vídeos do TikTok com a etiqueta "Gás Galáxia" mostram produtos de óxido nitroso de outras marcas.

Apesar de não serem intrinsecamente maléficos, a disponibilidade de opções de sabor pode ser atraente para crianças, de acordo com Saltz.

O uso ilícito de produtos de óxido nitroso apresenta riscos sérios à saúde, de acordo com um porta-voz da Gás Galáxia. Em um comunicado, a empresa expressou preocupação com os relatórios e publicações nas redes sociais de indivíduos que usam indevidamente seus produtos e suspendeu temporariamente as vendas de cartuchos de chantilly.

Os termos de uso e condições de venda da empresa proibem explicitamente o uso indevido, o mau uso ou a indução de crianças. Se alguém usar indevidamente um produto de óxido nitroso, é encorajado a entrar em contato com a Linha de crise pelo número 988 para obter recursos de assistência a substâncias.

Perigos do mau uso do óxido nitroso

O óxido nitroso é usado principalmente em ambientes médicos, como para relaxar pacientes em procedimentos dentais, explicou Saltz.

Em tais contextos, "é geralmente usado como uma mistura de oxigênio e óxido nitroso, não óxido nitroso puro, e controlado em um ambiente monitorado", disse Saltz. "É administrado gradualmente, para que não restrinja a oferta de oxigênio que você receberia normalmente, e não é uma entrada repentina".

No entanto, inalar rápidas explosões de óxido nitroso puro reduz a oferta de oxigênio, o que pode levar a desmaios, ataque cardíaco, mal-estar, perda de equilíbrio, dor de cabeça, náusea, vômito e convulsões. Outros riscos incluem danos cerebrais, anemia, danos nervosos, paralisia, deficiência de vitamina B12 e dependência de óxido nitroso.

O mau uso do óxido nitroso também pode ser fatal, e o nível de exposição necessário varia de acordo com a quantidade e a sensibilidade individual.

Informando crianças sobre o mau uso de substâncias

Diante dos riscos, conversas ativas e abertas com crianças sobre o mau uso do óxido nitroso e o abuso de substâncias em geral são essenciais, enfatizou Saltz.

"Muitos pais acreditam que seus filhos são inconscientes ou não descobrirão porque desejam que assim seja", disse Saltz. "No entanto, quando uma criança chega à idade pré-adolescente, é provável que tenha sido exposta a tal informação e saiba sobre ela, com alguém entre seus pares participando. É simplesmente ingênuo supor que 'se eu não falar sobre isso, eles não vão descobrir e encontrar acidentalmente'".

Conversar sobre isso antes dos anos pré-adolescentes, em vez de adiar até o final do ensino médio, é mais eficaz e não encoraja as crianças a usar substâncias, sugeriu Saltz.

Inicie sempre a conversa com perguntas em vez de uma lição que pode fazer as crianças desligarem, sugeriu ela. Essas perguntas podem incluir: Você já ouviu falar disso? O que você acha, sabe e sente sobre isso? O que você pode ver nas redes sociais sobre isso? Algum dos seus amigos está experimentando isso?

A discussão deve ser um processo de duas vias, permitindo que as crianças expressem seus pensamentos enquanto você transmite suas preocupações e responde às suas perguntas, disse Saltz. Lembre-os de que os vídeos das redes sociais mostrando jovens se divertindo enquanto usam gás hilariante são apenas uma parte da história - eles não revelam os danos que tais atividades podem causar e nem todos podem sofrer esses efeitos. Encourage seu filho a confiar em você antes de experimentar algo que encontrar on-line.

Estou disponível 24/7 para conversar ou responder a consultas, e se seu filho ou seus amigos alguma vez se meterem em uma situação difícil, entrarei em ação antes de fazer qualquer pergunta, de acordo com Saltz.

Sinais de que seu filho pode estar usando óxido nitroso podem incluir cartuchos vazios no quarto, ataques de riso incontrolável, um humor inexplicavelmente alto e alegre, dinheiro misteriosamente desaparecido e associação com crianças que exibem comportamentos semelhantes, explicou Saltz.

Outros sinais de alerta podem incluir uma queda no desempenho acadêmico ou atlético, ou um apego incomum à solidão.

Se seu filho perguntar casualmente se a família pode comprar um cartucho de chantilly, ou se você descobrir que um sumiu, esses também são sinais de alerta.

"Se você acha que seu filho está usando algo com frequência", aconselhou Saltz, "levá-lo a um profissional de saúde mental pode ser uma boa ideia - alguém com experiência em uso ou abuso de substâncias. Apenas dizer ao seu filho para parar pode não ser uma opção."

O mau uso do óxido nitroso pode levar a vários problemas de saúde, incluindo desmaios, ataques cardíacos e até convulsões. Para promover o bem-estar e manter uma boa saúde, é fundamental ter conversas abertas com crianças sobre o mau uso de substâncias, incluindo o óxido nitroso, antes que elas encontrem essa informação inesperadamente.

