As consultas de urgência relacionadas com a asma nos EUA foram 17% mais elevadas do que o esperado durante os incêndios florestais no Canadá, segundo um novo estudo do CDC

As visitas aos serviços de urgência por asma nos Estados Unidos foram 17% mais elevadas do que o previsto quando ocorreu o fumo dos incêndios florestais, de acordo com um novo estudo publicado na quinta-feira pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

De abril a agosto, o fumo proveniente dos incêndios florestais no Canadá afectou a maior parte das regiões vizinhas dos Estados Unidos. Durante esse período, milhões de pessoas nos EUA estiveram sob alertas de qualidade do ar, uma vez que o fumo varreu o Midwest e a Costa Leste.

Os investigadores do estudo, do CDC e de outras instituições norte-americanas, analisaram dados do Programa Nacional de Vigilância Sindrómica sobre os números e percentagens de visitas a serviços de urgência relacionados com a asma que ocorreram nos Estados Unidos em dias com fumo de incêndios florestais, em comparação com dias sem fumo de incêndios florestais, entre 30 de abril e 4 de agosto.

Os dias de fumo de incêndios florestais foram aqueles em que as concentrações de partículas - uma mistura de partículas sólidas e gotículas líquidas encontradas no ar, geralmente com 2,5 micrómetros de diâmetro ou menos - desencadearam um Índice de Qualidade do Ar de 101 ou superior, o que significa que a qualidade do ar foi considerada "insalubre" para pessoas com sensibilidades. O Índice de Qualidade do Ar é o índice da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para comunicar a qualidade do ar.

Os investigadores descobriram que as visitas aos serviços de urgência relacionadas com a asma foram 17% mais elevadas do que o esperado durante os 19 dias em que o fumo dos incêndios florestais ocorreu nos EUA.

Quando os investigadores analisaram os dados relativos a várias regiões do país, descobriram que a região que engloba o Delaware, o Distrito de Columbia, Maryland, a Pensilvânia, a Virgínia e a Virgínia Ocidental registou cinco dias de fumo de incêndios florestais, o valor total mais elevado de todas as regiões.

Nova Jérsia e Nova Iorque, bem como partes do Midwest - Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio e Wisconsin - registaram um total de quatro dias de fumo de incêndios florestais.

Nova Jersey e Nova Iorque registaram o maior aumento de visitas a serviços de urgência associados à asma, segundo os investigadores.

"As alterações nas visitas ao serviço de urgência associadas à asma durante e após períodos de fumo de incêndios florestais podem ser utilizadas por comunicadores de saúde pública, clínicos, decisores políticos e pelo público para monitorizar e reduzir a exposição ao fumo de incêndios florestais para pessoas com asma", escreveram os investigadores.

De 1 a 14 de junho, foi identificado um total de 1.310 visitas a serviços de urgência associados à asma em Nova Iorque, de acordo com um outro documento, também publicado na quinta-feira pelo CDC.

Nesse documento, os investigadores do Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque e do CDC descobriram que, em comparação com o número médio de visitas ao serviço de urgência durante os dias 1 a 5 de junho, as visitas ao serviço de urgência associadas à asma no dia 7 de junho aumentaram 81,9% em todo o estado.

"As crianças e as pessoas negras ou afro-americanas não hispânicas sofrem desproporcionadamente de exacerbações de asma que necessitam de cuidados de urgência; os fenómenos meteorológicos extremos podem agravar estas desigualdades em termos de saúde", escreveram os investigadores no seu artigo. "É essencial que as respostas de saúde pública dêem prioridade a estratégias que cheguem a estas populações e promovam a equidade na saúde."

Nos últimos meses, os incêndios florestais no Canadá e no Havai tiveram um impacto significativo na saúde.

No início deste mês, o Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Xavier Becerra, declarou uma emergência de saúde pública no estado do Havai para fazer face aos impactos dos incêndios florestais na saúde.

A má qualidade do ar, como a que está associada aos incêndios florestais, "causa problemas às pessoas que sofrem de asma ou alergias quase imediatamente se estiverem no exterior durante um determinado período de tempo", afirmou em junho a Dra. Aida Capo, pneumologista do Hackensack Meridian Palisades Medical Center, em Nova Jérsia.

"Este ar é particularmente perigoso para os mais novos, os idosos e as grávidas. Por isso, recomenda-se que não passem tempo ao ar livre", disse ela.

Para as pessoas com asma, alergias ou problemas cardíacos que possam ter de sair ao ar livre, "uma das recomendações para as pessoas que têm asma é usar o inalador de resgate 15 minutos antes de sair para este tipo de qualidade do ar", disse Capo. "Se tiver algum tipo de doença - seja asma, alergia ou cardiovascular - que esteja a ser tratada e tenha um médico e se usar os seus medicamentos, pode diminuir o risco de agravamento da doença neste tipo de qualidade do ar".

Jen Christensen da CNN contribuiu para este relatório.

