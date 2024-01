As companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2023

Por isso, quando há uma oportunidade para celebrar algo de bom no mundo da aviação, é preciso olhar para isso.

A empresa de análise de aviação Cirium analisou os números para revelar quais as companhias aéreas e os aeroportos de todo o mundo com as melhores classificações de pontualidade. Independentemente do local do mundo onde vive - ou onde está a planear ir - estas estatísticas dão alguma esperança de que a sua próxima viagem possa ser tranquila.

Voar alto

Embora o Cirium reconheça vencedores em diferentes continentes, o prémio geral para a Companhia Aérea Mais Pontual foi ganho pela Avianca, a companhia aérea de bandeira colombiana. Normalmente com um A minúsculo no início, faz parte da rede Star Alliance.

Enquanto a Avianca obteve o reconhecimento geral, a companhia aérea que ganhou o título de mais pontual na América do Sul foi a Copa, a companhia aérea nacional do Panamá.

A companhia aérea mais pontual na Ásia foi a japonesa All Nippon Airways (ANA). Na América do Norte, foi a Delta Air Lines, enquanto a Iberia Express ganhou o título na Europa. A companhia aérea mais pontual no Médio Oriente e em África foi a Oman Air, que celebrou o seu 30.º aniversário em 2023.

No entanto, uma análise mais aprofundada dos dados mostra um retrato mais diversificado de aviões pontuais.

A Cirium analisou vários factores ao compilar as suas classificações: chegadas a tempo, voos controlados e total de voos efectuados. De acordo com a análise da Cirium, a Avianca teve 85,73% de chegadas pontuais num total de 213.039 voos.

Entretanto, duas companhias aéreas sediadas nos EUA - a Delta e a American Airlines - ultrapassaram de longe o resto da lista em termos de total de voos. A Delta realizou 1.635.486 voos em 2023, com uma taxa de chegada pontual de 84,72%; a American foi responsável por 1.998.844 voos com um registo de chegada pontual de 80,61%.

Também a Qatar Airways (85,11%) e a Japan Airlines (82,58%) obtiveram uma pontuação elevada.

Para David White, diretor sénior de iniciativas avançadas da Cirium, 2023 foi um ano de resiliência para a indústria aérea depois de ter sido atingida pela pandemia.

"Apesar dos desafios, as principais companhias aéreas conseguiram terminar o ano com métricas impressionantes de desempenho no prazo", disse White em um comunicado.

A Cirium também destacou as transportadoras mais pequenas e de baixo custo. As cinco primeiras foram a Safair (África do Sul), a Azul (Brasil), a Hong Kong Express, a JetStar Japan e a Iberia Express (Espanha).

O relatório completo refere ainda que nem todos os atrasos são da responsabilidade da própria companhia aérea. As condições meteorológicas, o tráfego nos aeroportos e os problemas de pessoal também podem ser factores contributivos.

Prémios dos aeroportos

De acordo com a Cirium, o melhor aeroporto do mundo em termos de pontualidade em 2023 foi Minneapolis-St Paul (MSP), no Minnesota.

O aeroporto de médio porte mais pontual foi o Osaka International (ITM), no Japão. No entanto, este não é o principal centro aéreo de Osaka, uma vez que a maioria dos visitantes internacionais chega através do Aeroporto Internacional de Kansai (KIX), a cerca de uma hora da cidade.

O Aeroporto Internacional de Osaka, também chamado Itami, é um aeroporto mais pequeno que - apesar do seu nome - funciona como um centro doméstico no país.

Entretanto, o vencedor na categoria de pequenos aeroportos foi o Aeroporto Internacional Mariscal Sucre (UIO), que serve Quito, no Equador.

Fonte: edition.cnn.com