As casas de 1 euro em Itália estão de volta a tempo das férias

Sim, mais um mês, mais um conjunto de idílicas casas de aldeia italianas à venda - e sim, tudo isto faz parte da tentativa de dar nova vida a locais rurais remotos que têm vindo a desaparecer silenciosamente.

No entanto, se está habituado ao modelo habitual - as autoridades municipais querem atrair novos residentes e oferecem casas a preços reduzidos ou subsídios para os atrair - este é um pouco diferente.

Nos esquemas habituais, os compradores têm geralmente de apresentar uma proposta sobre o que vão fazer com a propriedade e depositar uma caução que só será devolvida se terminarem as obras dentro de um determinado prazo. A renovação de uma casa em Itália, há que dizê-lo, não é isenta de desafios - especialmente quando se trata de tirar partido dos generosos benefícios fiscais oferecidos para restaurar propriedades em zonas rurais.

Nicolò Bolla e Alessandro Barba. Os parceiros de negócios - da Emilia-Romagna e da Sicília, respetivamente - criaram um novo site que tem como objetivo listar casas disponíveis a partir de 1 euro (1,20 dólares) em todo o país.

Um balcão único

"O principal é tentarmos simplificar o processo, não só com a tecnologia, mas também com todos os possíveis benefícios fiscais e imigração", diz Bolla.

"Não queremos que as pessoas fiquem presas num negócio, que tenham uma casa mas não tenham documentos para lá chegar. Podem precisar de ajuda na imigração ou de apoio para criar uma empresa em Itália - queremos criar um balcão único."

Para isso, juntam as suas respectivas profissões - Bolla é contabilista, Barba é especialista em imigração e relocalização - para ajudar os compradores em todo o processo, quer se trate da renovação da sua segunda casa de sonho ou da mudança para Itália.

E, como é próprio da era da Covid-19, o objetivo é fazer tudo online (noutras cidades, os licitantes têm de fazer a sua oferta pessoalmente ou contratar um representante, como um advogado local).

"Quando a Covid for lançada, poderemos fazer visitas guiadas e ver o imóvel com antecedência, mas, neste momento, tudo pode ser feito online", diz Bolla, que considera que "o procedimento à moda antiga já não funciona".

Além disso, diz que o seu novo serviço irá reduzir significativamente a "fricção" que pode surgir em projectos de cidades. "Podemos lidar com a burocracia", promete.

Depois de ter entrado em funcionamento no verão, o seu sítio Web, Auctions2Italy, lançou agora os seus primeiros leilões, com seis casas em três locais: Vetto, no centro-norte da região de Emilia Romagna, e Mussomeli e Campofelice di Fitalia, na Sicília. Ambas são muito próximas do coração da dupla: Bolla é natural de Vetto, embora viva atualmente a uma hora de distância, na cidade de Parma, enquanto o pai de Barba cresceu em Mussomeli.

"Estou muito ligado a Vetto, mas tive de ir trabalhar para outro lado", diz Bolla, cuja família era proprietária de um hotel perto da aldeia, que está vazio (embora Bolla sonhe em transformá-lo num local de longa permanência para os nómadas digitais).

"Sempre que regresso, volto a ser o que era. Estas pequenas cidades - com 2.000 pessoas ou menos - têm um grande sentido de comunidade, do qual quero realmente fazer parte. Queremos repovoar essas zonas, manter o seu sentido de comunidade".

Há também a questão, claro, do custo, quando se trata de comprar em Itália. Nunca se encontra uma casa à venda por 1 euro numa grande cidade ou em zonas rurais populares como a Toscânia. No entanto, as pequenas cidades italianas no cimo das colinas, em zonas rurais menos elegantes, nunca recuperaram da emigração pós-Segunda Guerra Mundial. Muitas delas têm uma população cada vez mais reduzida, com residentes maioritariamente reformados. As autoridades estão empenhadas em atrair sangue novo para impedir que as cidades desapareçam.

Preços intencionalmente baixos

É claro que, seja qual for o esquema escolhido, a casa acabará por custar muito mais do que um euro - as renovações podem chegar às dezenas de milhares de dólares, dependendo das obras necessárias.

O sítio de Bolla e Barba tem como objetivo a transparência do processo. Das seis casas com que estão a começar (o plano é expandir o serviço), as duas casas em Mussomeli não têm preços de reserva - por isso, pode mesmo arrematá-las por 1 euro. As outras têm uma reserva entre 3.000 e 5.000 euros (3.700 a 6.100 dólares) - à escolha do vendedor. No entanto, todos os leilões têm um limite máximo de cerca de 10 000 euros (12 250 dólares), pelo que nunca pagará mais do que isso, independentemente do número de pessoas que licitem contra si.

"A nossa ideia é que as pessoas não devem lutar para obter o preço de mercado", diz Bolla. "Não faz sentido que as pessoas acabem por gastar mais num leilão do que aquilo que conseguiriam comprar no mercado livre.

"Queremos que os preços se mantenham baixos - caso contrário, mais valia estarmos a vender mansões. Não queremos fazer isso - a ideia é ajudar os municípios a reerguerem-se.

"Não queremos que as casas cheguem aos 50 000 euros. Se pagarmos menos, temos mais incentivos para renovar e mais orçamento para desenvolver os nossos projectos em Itália.

"Tenho visto muita gente a abandonar Vetto e a melhor maneira de ajudar é trazer gente nova. Se os preços das casas forem demasiado altos, eles não virão. Por isso, isto é uma espécie de convite para virem".

Renovações "gratuitas

Outras cidades já lançaram sítios Web anteriormente, incluindo Mussomeli, que lançou o seu próprio esquema através do sítio Web Case1Euro. No entanto, o sítio Web de Bolla e Barba é um pouco diferente dos sítios geridos pela comunidade.

O sítio funciona como intermediário entre o comprador e o vendedor, sem receber uma parte do preço de venda. Não há taxas para se registar ou fazer uma licitação. Os únicos ganhos de Bolla e Barba serão se o comprador decidir contratá-los para serviços adicionais, como a imigração ou a ajuda fiscal.

A Itália tem incentivos fiscais generosos para quem renova propriedades: atualmente, pode ser reembolsado em 110% do que pagou por renovações para tornar uma casa mais eficiente em termos energéticos, 90% para reparar a fachada de um edifício e até 60% do que gastou em renovações normais.

Normalmente, estes "reembolsos" assumem a forma de créditos fiscais, distribuídos por cinco anos. No entanto, Bolla diz que os residentes não fiscais podem potencialmente "trocar" os créditos, quer com uma empresa de construção, que efetivamente faz o trabalho de graça, quer com instituições financeiras, onde trocam o crédito por dinheiro, ganhando algum dinheiro no processo.

E se quiser mudar-se para Itália, não só o Barba o pode ajudar no processo de imigração, como também o Bolla o pode orientar no processo fiscal do país, que é notoriamente complexo.

"Os regimes fiscais favorecem os recém-chegados", diz ele. "Se trabalhar remotamente a partir de Itália, pode obter um desconto fiscal de 70% durante os primeiros cinco anos. Se se mudar para o sul, a isenção é de 90%. Ou se for um reformado que se muda para o Sul, paga apenas 7% sobre os seus rendimentos no estrangeiro durante os primeiros 10 anos.

"Há burocracias a cumprir, mas nós podemos ajudar".

Porque é que as casas são tão baratas

Ao contrário de muitos dos programas geridos pelas autoridades, em que tem de pagar um depósito que é reembolsado se concluir as renovações num determinado período, aqui não há qualquer penalização. No entanto, se se tratar de uma segunda habitação, terá de pagar o imposto predial. E se alguma vez se perguntou qual é o problema - porque é que alguém venderia a sua casa pelo preço de uma chávena de café - é porque não se pode dar ao trabalho de pagar o imposto sobre uma casa que nunca irá renovar, diz Bolla.

"O benefício para os vendedores é simples. As casas estão lá paradas há algum tempo, os proprietários estão a pagar o imposto sobre a propriedade, ninguém as quer comprar, por isso têm de passar por um agente.

"É pouco provável que o agente promova a casa - qual seria a sua comissão numa venda de 20 000 dólares?

"As casas são muitas vezes propriedade de cinco pessoas, que as herdaram dos avós. Podem viver longe, podem já ter duas casas, o que é comum nas zonas rurais. Não estão dispostas a renovar".

Em situações como esta, um recém-chegado que se ofereça para resolver o problema é muito atrativo.

"Tantas propriedades estão a cair [nas aldeias rurais] - não seria melhor se alguém aparecesse e tomasse conta delas?", pergunta.

Amigo dos nómadas digitais

A Auctions2Italy começou com Vetto e Mussomeli, devido às ligações pessoais dos dois fundadores a estas cidades. As autoridades de Vetto, em particular, declararam-se desejosas de atrair sangue novo e dizem que vão tentar acelerar os trâmites burocráticos.

No entanto, Bolla espera que, se tudo correr bem, outros municípios e proprietários privados se envolvam.

"Não queremos os constrangimentos que alguns dos outros projectos tiveram", diz. "Queremos um processo mais livre - um processo que diga às cidades, ei, vocês têm novos residentes, novos negócios, isto é bom."

Uma coisa que vale a pena notar - eles só estão trabalhando com cidades que têm W-Fi super rápido, em uma tentativa de atrair nômades digitais. Por isso, embora estejas no campo, não estarás completamente isolado.

O dedo mais rápido primeiro

Então, o que é que está à venda? As primeiras seis propriedades estão já a ser leiloadas, sendo que os primeiros leilões terminam a 20 de dezembro.

Há duas casas em Vetto - uma pequena cidade de 2.000 habitantes no sopé verde dos Apeninos, a menos de uma hora da cidade artística de Parma, Reggio Emilia (na linha ferroviária de alta velocidade de Itália), e a cerca de 80 minutos de carro de Modena, famosa pela sua catedral românica.

Bolonha fica a duas horas de distância e Milão a duas horas e meia a noroeste.

Mussomeli, que tem mais duas casas, é uma cidade maior, com cerca de 11.000 habitantes, no centro da Sicília, que goza de sol, mesmo no inverno.

Por último, há duas em Campofelice di Fitalia, uma aldeia no centro da Sicília, não muito longe da mais conhecida Corleone.

Fonte: edition.cnn.com