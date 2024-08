- As acusações de violência doméstica foram retiradas.

As Michael Madsen (66), o ator de "Kill Bill", enfrenta acusações por suspeita de violência doméstica, as autoridades de Los Angeles arquivaram o caso devido à falta de provas substanciais. A informação foi confirmada pelo escritório do Promotor Distrital de Los Angeles a "TMZ".

O representante do ator expressou satisfação por Michael poder deixar essa situação para trás e espera que ele continue a trabalhar como o veterano e respeitado ator que é.

Ele teria empurrado sua esposa

Segundo a revista "Variety" dos EUA, Madsen foi preso e detido pela polícia de Malibu no dia 19 de agosto. As acusações contra ele incluíam empurrar sua esposa DeAnna Madsen (64). Um porta-voz mencionou que isso foi uma discussão entre Michael e sua esposa, expressando esperança por uma resolução amigável para ambas as partes. Após pagar uma fiança de $20,000, Madsen foi libertado.

Encontros anteriores com as autoridades

Este não foi o primeiro encontro de Madsen com as autoridades. Em fevereiro de 2022, ele foi preso sob suspeita de invadir propriedade particular em sua residência em Malibu. Os oficiais o levaram embora algemado por essa violação.

Em 2019, Michael Madsen passou quatro dias na prisão após estar envolvido em um acidente de direção sob influência de álcool. Ele recebeu uma sentença de cinco anos de probation. Anteriormente, ele foi preso por dirigir sob influência de álcool em 2012 e teve que completar um programa de reabilitação de 30 dias como resultado.

Madsen e DeAnna Madsen estão casados desde 1996, seu terceiro casamento. Eles têm três filhos, com o filho mais velho tendo falecido tragicamente em janeiro de 2022, aos 26 anos.

Apesar das acusações terem sido arquivadas, o incidente com sua esposa deixou uma marca na imagem pública de Michael Madsen, já que as 'outras' alegações continuam a circular.

Uma revisão de seu passado revela que 'outras' questões legais também têm incomodado o ator, incluindo invasão de propriedade particular e várias prisões por dirigir sob influência de álcool.

