"Pequeno Problema de Saúde" para Brian May

- Artista musical sofre um pequeno acidente cerebrovascular

Em uma recente publicação no Instagram, o músico de 77 anos compartilha um "pequeno problema de saúde" com sua audiência. Ele revela ter sofrido um derrame menor cerca de uma semana antes, mencionando a perda de controle sobre seu braço esquerdo e momentaneamente suspeitando que nunca mais tocaria guitarra. No entanto, evidentemente otimista, ele se refere a isso como um pequeno tropeço em sua saúde.

O veterano roqueiro parece composto no vídeo, expressando que, após sua internação no hospital na Inglaterra, está se sentindo bem e pronto para tocar sua guitarra novamente. Apesar das recomendações para ficar em casa, evitar atividades ao ar livre e levar as coisas com calma, ele agradece pelo cuidado excepcional que recebeu dos profissionais médicos.

May teve um encontro próximo com um ataque cardíaco alguns anos atrás, onde três de suas artérias cardíacas estavam entupidas. Ele admitiu estar "muito perto da morte" na época e expressou sua gratidão pelos três stents inseridos durante sua recuperação no Instagram novamente.

Co-fundador da Queen

Co-fundador da icônica banda de rock Queen ao lado de Freddie Mercury (1946-1991) e do baterista Roger Taylor (também com 75 anos) nos anos 70, May é reconhecido como um dos maiores guitarristas da história do rock. Após a morte de Mercury em 1991, a banda continuou sob nova liderança.

