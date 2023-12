Ariana Madix quebra o silêncio sobre o escândalo de traição em "Vanderpump Rules" enquanto as audiências disparam

Madix fez os seus primeiros comentários públicos desde que surgiram notícias sobre as alegações de que o seu namorado de longa data, Tom Sandoval, estava envolvido numa relação com a sua colega de equipa, Raquel Leviss.

"Quero expressar a minha mais sincera gratidão pela efusão de amor e apoio que recebi de amigos, familiares e pessoas que nunca conheci nas últimas duas semanas", escreveu Madix numa legenda. "Quando me senti incapaz de me aguentar em pé, todos vocês me deram força para continuar e me acompanharam nas minhas horas mais difíceis. Dizer que fiquei devastada e destroçada é um eufemismo".

O drama abalou os telespectadores da série de reality shows Bravo e até mesmo alguns colegas, incluindo Lisa Vanderpump, que disse ao apresentador Andy Cohen durante uma aparição em seu talk show Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen" que ela estava "espantada" com a notícia.

Madix escreveu em sua nota que ela sabe que "não está sozinha", acrescentando que "muitos dos meus amigos mais próximos também estão sofrendo essa perda agora e se recuperando dessa traição em muitos níveis".

"Tenho tanta sorte em ter o melhor sistema de apoio do mundo e espero poder retribuir a cada pessoa pelo amor que me mostraram", terminou a nota. "O que não me mata é melhor correr."

Tanto Sandoval quanto Leviss se desculparam publicamente com Madix. A CNN entrou em contacto com os seus representantes para mais comentários.

As audiências terão aumentado na sequência de "Scandoval", como foi apelidado.

De acordo com a Variety e outros relatórios, o primeiro episódio a ir para o ar desde que tudo aconteceu foi a 8 de março e atraiu 2,2 milhões de espectadores em todas as plataformas, com as audiências em direto a duplicarem em relação ao episódio da semana anterior.

Atualmente na sua décima temporada, o programa é um spin off de "The Real Housewives of Beverly Hills", que tornou famosa a restauranteur Vanderpump como membro do elenco.

