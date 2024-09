- Apreciação pelo quarto adjacente

Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63) entregaram atuações excepcionais e celebradas na noite de 2 de setembro do Festival de Cinema de Veneza. A exibição do filme "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar (74), foi recebida com uma ovação de pé prolongada e arrepiante, que durou 17 minutos, segundo a revista especializada "Variety". Vale destacar que essa é a ovação mais longa da prestigiada festival de cinema até agora.

Diretor e suas musas comemoram a vitória

Após o filme, o diretor espanhol beijou suas atrizes principais, Swinton e Moore, e ergueu os braços em comemoração, como campeões de boxe. Eles então desceram as escadas do Teatro Sala Grande, prolongando a ovação por mais 14 minutos ao interagir com os fãs dentro do cinema.

As atrizes também brilharam no tapete vermelho. Swinton usava um elegante conjunto Chanel claro com um longo casaco, enquanto Moore usava um vestido dourado brilhante que cintilava sob o céu chuvoso. Elas não se deixaram abalar pela chuva.

De acordo com a "Variety", a ovação para "The Room Next Door" superou a de "The Brutalist", de Brady Corbet (12 minutos), "Maria", de Pablo Larraín (oito minutos), com Angelina Jolie como a renomada cantora de ópera Maria Callas, e "The Order", de Justin Kurzel (sete minutos), um thriller criminal dos anos 80 estrelado por Jude Law.

Filme sobre duas amigas de longa data

"The Room Next Door" marca o primeiro longa-metragem em inglês de Almodóvar. Moore interpreta Ingrid, uma autora de sucesso que reacende sua amizade com sua antiga companheira doente, Martha (Swinton). A condição grave de Martha força Ingrid a enfrentar sua própria mortalidade. O drama está programado para ser lançado nos cinemas da Alemanha em 24 de outubro.

