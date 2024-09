- Aprecia os seus aspectos positivos

Jennifer Lopez (55) e Ben Affleck (52) não encontraram harmonia marital, mas estão supostamente lidando com o divórcio iminente de forma amigável. Fontes próximas à revista "People" afirmam que ambos celebridades estão mantendo uma atitude positiva após o pedido de divórcio de Lopez.

Affleck parece estar satisfeito com sua situação atual, morando perto de seus filhos e aproveitando um bairro que ama. Uma fonte indica que ele "está se esforçando" e "muito focado no positivo", indo bem e gradualmente se mudando para sua nova residência.

Lopez, por sua vez, também parece estar encontrando conforto no positivo. Uma segunda fonte confirma sua satisfação com a vida, apesar de sentir uma pontada de amargura pela separação. Aos 55 anos, ela "deu tudo de si", mas "Ben não estava interessado", acrescenta a fonte. Lopez está buscando conforto na família, amigos e filhos, Consistente em encontrar um raio de esperança em circunstâncias desafiadoras. Embora o divórcio seja difícil, ela está determinada a seguir em frente.

Início rochoso na lua de mel?

Lopez e Affleck reacenderam seu romance no início dos anos 2000, mas acabaram por terminar o noivado. Algum tempo depois, eles caminharam juntos pelo altar novamente durante o verão de 2022. Affleck foi casado anteriormente com a atriz Jennifer Garner (52) entre 2005 e 2018, e eles têm filhos Violet (18), Fin (15) e Samuel (12). Lopez foi casada com o cantor Marc Anthony (55) em 2004 e deu as boas-vindas aos gêmeos Max e Emme (16).

Recentes relatórios da mídia americana indicam que Lopez entrou com o pedido de divórcio em agosto, listando a data de separação como 26 de abril de 2024. Meses de rumores sobre problemas no relacionamento vinham circulando. Uma fonte do Page Six sugeriu que Affleck estaria supostamente insatisfeito com a atenção constante dos paparazzi durante sua lua de mel em Lake Como. Quando não estavam sendo fotografados, eles "raro se falavam", segundo a fonte, sugerindo que deveria ser o momento mais feliz de suas vidas.

Apesar do início rochoso durante a lua de mel em Lake Como, onde supostamente Affleck ficou desanimado com a atenção constante dos paparazzi, Lopez e Affleck estão agora supostamente lidando com o divórcio de forma amigável. Infelizmente, o casamento não lhes trouxe harmonia marital, mas ambos estão demonstrando resiliência e positividade em suas situações atuais.

Leia também: