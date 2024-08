Amira Aly e Oliver Pocher são os sujeitos em questão. - Após uma separação, estas são as ações que eles normalmente realizam.

Amira Aly (31) e Oliver Pocher (46) anunciaram o fim do relacionamento em meados de agosto de 2023, após sete anos juntos, na esperança de uma parceria pessoal e profissional harmoniosa após o divórcio. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, os ex-pombinhos que costumavam criticar celebridades e influenciadores juntos encontraram-se no centro do próprio drama, sem sinais de trégua mesmo após a separação legal.

No podcast do Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt", no início do ano, a primeira ex-mulher de Oliver, Alessandra Meyer-Wölden (41), afirmou: "Oliver Pocher e Amira superaram qualquer reality show". Inicialmente, a culpa recaiu sobre Oliver, que, após o término, criticou Amira em seu espetáculo "Der Liebeskasper" e a atacou frequentemente por meio de Instagram e entrevistas na TV. Enquanto isso, Amira permaneceu relativamente silenciosa por um longo período, mas os ataques de Oliver mantiveram a briga pública viva. Ele a acusou de ter um caso com o coach motivacional Biyon Kattilathu (40) antes de atacar seu novo companheiro, o apresentador de TV Christian Düren (34).

Sete anos como casal

Apenas algumas semanas após a separação oficial, Oliver deixou claro que não haveria mais colaboração ao encerrar o podcast em comum e substituir Amira por Alessandra. Casado com a mulher de 41 anos de 2010 a 2014 e tendo três filhos juntos, Oliver conheceu Amira Aly no Tinder em 2016 e a manteve fora dos holofotes por um longo tempo. No outono de 2019, eles se casaram nas Maldivas e seus filhos nasceram em 2019 e 2020. A carreira pública de Amira começou ao lado do marido.

Apesar de não ter sido tão direta quanto o ex em meses recentes, a posição de Amira sobre a separação tornou-se mais assertiva. No podcast com seu irmão Hima, o assunto surge com frequência. Ela pode estar cansada das provocações constantes do ex, o que levou a uma briga contínua mesmo após a audiência de divórcio no final de julho. Eles discordaram sobre o sobrenome primeiro, e recentemente, foi sobre dinheiro, com Oliver comentando: " Também custou o suficiente para largar o nome". Quando Amira ganhou 100.000 euros no "Schlag den Star" em 24 de agosto, ele fez um comentário sarcástico: "Bem, agora as contas podem ser pagas".

Acusando-se mutuamente de má conduta financeira

Amira informou mais tarde à "Bild" que ficaria com o dinheiro do prêmio e deu uma alfinetada em Oliver: "Uma vez que meu ex-marido Olli Pocher não pagou a pensão alimentícia há um ano, apesar de suas afirmações públicas, ficarei com os 100.000 euros. Além disso, as crianças estão comigo a maior parte do tempo - mesmo que Olli apresente de outra forma". Oliver rebateu: "Matemática nunca foi o forte dela... Nem a cronologia de nossa separação, quanto tempo tivemos as crianças, quanto dinheiro foi ganho durante o relacionamento, cálculos de juros para uma nova casa, etc."

A novela dos Pocher continua, fornecendo material suficiente para episódios futuros do podcast. Enquanto isso, as coisas parecem estar melhorando para sua primeira ex-mulher.

Quando duas pessoas brigam, uma terceira se beneficia. Neste caso, é Alessandra Meyer-Wölden. A primeira ex-mulher de Oliver Pocher voltou ao centro das atenções devido à crise amorosa. Nos anos anteriores, ela havia se concentrado principalmente na vida familiar em Miami. Ao ingressar no podcast dos Pocher, ela começou uma nova carreira. Até mesmo sua família misturada prospera, já que o ex-casal anteriormente hostil agora tem uma ótima relação. Surpreendentemente, Meyer-Wölden atualmente namora um velho conhecido de Oliver Pocher.

Apesar disso, seu retorno desperta a esperança de que o astro da TV Oliver eventualmente reconciliará com sua segunda ex-mulher e estabelecerá uma relação melhor, embora possa levar algum tempo.

