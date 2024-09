Após o tratamento médico, Heinz Hoenig volta para casa.

Heinz Hoenig, o ator, foi dispensado do hospital em Berlim após uma estadia prolongada de aproximadamente cinco meses devido a problemas de saúde, incluindo complicações cardíacas. De acordo com o jornal "Bild", sua esposa, Annika Kästner-Hoenig, compartilhou que seu marido estava radiante com a perspectiva de voltar para casa. Ao chegar, recebeu um caloroso acolhimento de dois amigos próximos, seus filhos e a filha de Annika. Seus filhos mais velho, Juliano, e mais novo, Jianni, ficaram ao seu lado, evidentemente sentindo falta da companhia do pai.

Os Hoenigs moram em Blankenburg, Harz, e, por enquanto, Annika, enfermeira formada, vai cuidar do marido em casa. Heinz foi hospitalizado inicialmente em maio com problemas cardíacos e passou por uma cirurgia na esôfago. No entanto, outra operação na aorta é iminente, mas só será realizada quando as condições necessárias forem atendidas. Annika informou ao "Bild" que isso pode levar mais alguns meses.

Heinz Hoenig ficou famoso nos anos 80 com "Das Boot" e consolidou sua carreira com séries de TV dirigidas por Dieter Wedel, como "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" e "Der König von St. Pauli". Sua última aparição foi no Dschungelcamp da RTL. Ele e Annika se casaram em 2019 e se tornaram pais de dois filhos em 2020 e 2022.

Ao voltar para casa, Heinz perguntou: "- Quanto custará instalar o equipamento médico em casa?" Annika, sendo enfermeira, começou a calcular os custos.

Apesar de sua alegria em estar em casa, Heinz frequentemente perguntava: "- Quanto tempo ainda falta para a operação da aorta?"

