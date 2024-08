- Após cinco minutos, o meu interesse parece diminuir em todas as entidades femininas.

Olá Toni T.,

Há algumas coisas que chamaram minha atenção na sua mensagem - já que é uma forma de interação entre pessoas.

Você está entrando em contato comigo, uma mulher, em busca de conselhos. Observei que você está faltando em educação. Você não está me tratando diretamente, embora conheça meu nome, não está me agradecendo antecipadamente pelos conselhos ou dizendo que eles seriam valiosos para você. Sua mensagem parece apressada, e mantive os erros ortográficos como eles estavam. Posso lhe dizer que não me sinto especialmente valorizada pela forma como você está se comunicando comigo, e não estabelecemos uma conexão emocional muito forte. Estou compartilhando isso porque pode ser a mesma coisa com outras mulheres, e elas também não se sentirão conectadas ou atraídas por você. Como você foi criado? Sua família mostrou respeito pelas mulheres? Eles foram carinhosos e compreensivos com as mulheres da família? Sua relação com eles foi amorosa? Seria útil explorar isso, já que muitas vezes carregamos padrões não resolvidos da infância de forma inconsciente. Você já encontrou mulheres que não estavam interessadas ou tinham "problemas menores". Você realmente acha que não estar interessada é um problema menor? Fiquei surpresa com isso e posso imaginar que as mulheres podem encerrar a conversa se ouvirem que os interesses são um problema menor. O que você quer dizer exatamente? Sua mensagem parece que você não deu muita reflexão sobre si mesmo, suas relações com mulheres, suas expectativas, seu impacto, etc. De um lado, você parece frustrado, inseguro e desapontado por não estar conseguindo o resultado que quer com as mulheres. De outro, eu - a mulher em quem você está confiando para obter conselhos - não aprendo muito sobre você. Você tem um bom emprego e faz muitas coisas interessantes, mas o que seu emprego envolve? O que são essas coisas? Quem você é? Seria útil ter mais detalhes para que uma mulher possa ter uma ideia se vocês têm semelhanças. Abrir-se e confiar em alguém geralmente cria proximidade e empatia - pré-requisitos cruciais para conhecer melhor um ao outro.

Em resumo: Eu lhe encorajaria a pensar muito em encontrar uma parceira.

Muitas pessoas não sabem que tipo de parceiro seria adequado para elas. Uma vez tive um paciente que era deficiente e achava que nunca encontraria uma mulher. Ajudei-o a perceber que havia muitas mulheres que apreciavam sua dedicação e confiabilidade, mas ele deveria procurar mulheres que fossem mais caseiras e não dessem muita importância aos esportes.

Outro paciente profundamente reflexivo sentia-se continuamente atraído por mulheres muito mais jovens, excepcionalmente atraentes e complexas que não correspondiam aos seus sentimentos porque não correspondiam às suas preferências físicas. Discutimos a possibilidade de ele procurar uma parceira da sua idade que também tivesse experiências de feridas (e pudesse entendê-lo melhor), tivesse experiência anterior em terapia e não valorizasse símbolos de status, mas admirasse conversas profundas. Este paciente tem sido feliz em um relacionamento com uma mulher assim há anos.

Você tem alguma ideia do tipo de mulher que seria certa para você? Que tipo de personalidade ela teria e o que ela apreciaria em você?

Você tem contato com mulheres que poderiam orientá-lo nesse sentido? Você tem uma irmã, uma ou mais boas amigas, uma tia sábia ou uma mãe amorosa? Na minha opinião, você falta em feedback específico que poderia apontar coisas a reconsiderar ou mudar.

Qual é o papel das mulheres na sua vida atual? Do que você fala, o que faz juntos, o que vocês dão um ao outro? Como você se aproxima das mulheres, como você aborda uma mulher?

O que você espera de um relacionamento? Há algum casal no seu entorno que vive de uma forma que se assemelha ao que você imagina? Isso também pode ser um casal de uma série ou filme. Se você não conhecer nenhum casal, por que não procurá-lo - é um passo essencial para saber o que você quer.

A busca por um parceiro é algo que a maioria das pessoas reflete muito. Quem eu sou, quem seria adequado para mim, como eu me apresento, quais são minhas forças e fraquezas?

Especialmente quando a busca pelo parceiro não funciona sozinha, vale a pena considerá-la. A maioria das empresas e restaurantes faz o mesmo quando pensa em como abordar os clientes, como projetar seu interior, qual é a sua proposta única de venda, e assim por diante.

Se você precisar de ajuda, procure um coach que se especialize em relacionamentos.

Como uma introdução ao assunto, eu recomendo o livro "The Secret Code of Love: Discover Your Relationship Self and Find the Right Partner" por mim e Sandra Konrad. O livro também inclui um auto-teste extensivo.

Espero ter lhe dado alguma inspiração!

Desejo-lhe sorte na sua busca contínua,

Julia Peirano

Além disso, quando você descarta o interesse de uma mulher como um "problema menor", pode passar a imagem de insensível e ingrato. É fundamental entender e valorizar os sentimentos de cada pessoa em um relacionamento, independentemente de quão pequeno o problema possa parecer.

