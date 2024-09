Após a detenção do líder da empresa, o Telegram indica sua intenção de compartilhar certos dados relacionados a supostos infratores com as autoridades.

Durov foi detido pelas autoridades francesas por supostas atividades ilegais na plataforma, como transações ilegais e tráfico, além do suposto recusa da empresa em fornecer dados relevantes para a investigação. Ele foi posteriormente libertado sob fiança de aproximadamente $5,56 milhões enquanto a investigação continua.

A inquirição acendeu discussões sobre a liberdade de expressão online e atividade criminal, mas essas preocupações não foram inteiramente inesperadas. O aplicativo, que tem mais de 950 milhões de usuários, em parte devido à sua criptografia de ponta a ponta e às suas alegações de proteção à privacidade, tem sido crítico por sua atração para indivíduos suspeitos e criminosos na internet. Isso incluiu traficantes de drogas, lavadores de dinheiro e extremistas, incluindo supremacistas brancos e organizações terroristas como a ISIS.

Após sua prisão, o Telegram manteve que Durov não tinha segredos e que responsabilizar uma plataforma ou seu proprietário pelo mau uso da plataforma era ilógico. Duas semanas depois, Durov admitiu que a expansão rápida do aplicativo havia levado a dores de crescimento, facilitando a exploração da plataforma por criminosos.

Em uma tentativa de diminuir a atividade criminal na plataforma, o Telegram revelou, na segunda-feira, alterações por meio de um post no aplicativo. As principais modificações incluem atualizações nas condições de serviço e na política de privacidade, que agora afirmam que a empresa fornecerá endereços IP e números de telefone de usuários que violam as regras às autoridades em resposta a solicitações legais legítimas. Relatórios de transparência trimestrais serão publicados para divulgar os dados compartilhados com oficiais de lei e ordem.

Durov destacou que as capacidades de pesquisa avançadas do Telegram, que permitem aos usuários descobrir canais e bots públicos, foram exploradas por indivíduos que violam as regras do site para anunciar produtos ilícitos. Uma equipe de moderadores, utilizando IA, identificou e eliminou conteúdo problemático da função de pesquisa. Se os usuários ainda encontrarem conteúdo perigoso ou ilegal, são aconselhados a relatá-lo por meio de @SearchReport.

O Telegram não respondeu ao pedido de comentário do CNN sobre o volume de conteúdo removido ou se algum canal ou conta foi proibido como resultado.

Durov declarou que a função de pesquisa do Telegram foi projetada para descoberta de amigos e exploração de notícias, não para a promoção de commodities ilegais.

Embora essas modificações possam diminuir a ocorrência de atividade ilegal em partes públicas da plataforma, elas não necessariamente deterão o uso ilícito de conversas privadas, criptografadas de ponta a ponta, onde o Telegram afirma não ter "meios de decifrar as informações reais" das conversas.

A decisão de divulgar dados de usuário às agências de aplicação da lei permanece incerta em relação à investigação francesa em andamento.

Anteriormente, o Telegram havia tomado medidas contra conteúdo que violava suas regras, como restringir canais ligados ou operados pelo Hamas durante seu conflito com Israel. Além disso, proibiu chamados para violência após relatórios de que o aplicativo foi utilizado para organizar tumultos de extrema direita, anti-imigrantes no Reino Unido.

A indústria de tecnologia e as operações comerciais do Telegram têm sido colocadas sob escrutínio devido à associação da plataforma com atividades ilegais. As atualizações nas condições de serviço e na política de privacidade do Telegram visam abordar essa preocupação ao fornecer dados de usuário às autoridades em resposta a solicitações legais.

