Após a desaceleração inicial da Disney, a data de lançamento do filme de Jonathan Majors, "Magazine Dreams", foi confirmada.

O CEO da Briarcliff Movies, Tom Ortenberg, compartilhou com a CNN em uma conferência de quarta-feira que a empresa garantiu os direitos de distribuição para o cinema em casa para um filme que será lançado nos cinemas no início de 2025.

Majors, conhecido por seus papéis em "Creed III" e "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" da Disney, além da série do Disney+ "Loki", interpretará um aspirante a bodybuilder em "Magazine", ao lado de Haley Bennett.

Em um comunicado, Ortenberg disse: "‘Magazine Dreams’ oferece uma experiência emocional crua, desafiando estereótipos sobre ambição e identidade própria. A interpretação de Jonathan Majors do Killian Maddox está destinada a deixar uma marca indelével como uma das performances mais impactantes e transformadoras do cinema moderno."

A Briarcliff Movies também é responsável pela distribuição de "The Trainee", um filme que acompanha as empreitadas imobiliárias de Donald Trump em Nova York nos anos 80. O elenco de peso inclui Sebastian Stan como Trump, o ator de "Sucessão" Jeremy Strong como Roy Cohn, e Maria Bakalova, indicada a "Borat 2", como Ivana Trump.

"Magazine Dreams" foi inicialmente adquirido pela Searchlight após sua aclamação no Festival de Sundance. Sua data de lançamento foi definida para dezembro, mas acabou sendo cancelada poucos dias antes do julgamento de Majors.

Um júri de Nova York encontrou Majors culpado de agressão e assédio contra sua ex-namorada durante uma discussão doméstica em dezembro. Ele foi condenado por agressão culposa de terceiro grau e uma violação não criminal de assédio.

Majors, que inicialmente se declarou inocente de todas as acusações, foi absolvido de uma acusação de agressão e uma acusação de assédio agravado. Ele foi poupado da prisão e, em vez disso, recebeu a ordem de concluir um programa obrigatório de 52 semanas de prevenção de violência doméstica em pessoa.

Inicialmente, Majors estava escalado para reprisar seu personagem do Marvel, com "Avengers: The Kang Dynasty" e "Avengers: Secret Wars" como títulos. No entanto, a Marvel anunciou em julho que "Kang Dynasty" foi substituído por "Avengers: Doomsday", com o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU.

O repórter da CNN, Dan Heching, contribuiu para esta reportagem.

