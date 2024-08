- Apesar dos seus esforços, ela atualmente permanece presa em Los Angeles.

Angelina Jolie, de 49 anos, passou grande parte de sua vida na agitada cidade de Los Angeles. No entanto, a renomada atriz e diretora parece cansada da selva urbana. Durante uma entrevista à revista de entretenimento "The Hollywood Reporter", ela fala sobre seus sentimentos em relação à cidade e revela que os procedimentos de divórcio em andamento com Brad Pitt, de 60 anos, a mantêm presa em Los Angeles. No entanto, Jolie antecipa uma mudança em sua situação nos próximos dois anos.

"Esta cidade é minha casa, mas estou presa aqui por causa do divórcio", ela compartilha. "Assim que meu filho mais novo, Knox e Vivienne, fizerem 18 anos, serei livre para ir embora." A família de Jolie consiste em seis filhos, dois dos quais ainda são menores: os gêmeos de 16 anos, Knox e Vivienne, além dos irmãos mais velhos Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) e Maddox (23).

Jolie continua: "Quando você é pai de uma grande família, você só quer que eles tenham alguma privacidade, paz e segurança. Consegui criar um espaço onde meus filhos podem crescer, mas às vezes este lugar... o senso de humanidade que encontrei em outras partes do mundo simplesmente não é o mesmo que minha infância aqui." Jolie então menciona sua intenção de passar "muito tempo no Camboja" e visitar seus familiares "não importa onde eles estejam no mundo".

Angelina Jolie e Brad Pitt se casaram em 2014, mas seu casamento não durou muito. Após anos de separação, Jolie entrou com um pedido de divórcio em setembro de 2016, iniciando uma disputa de custódia muito divulgada. Apesar da declaração formal de sua separação legal em 2019, há supostamente disputas em andamento nas negociações do acordo de divórcio.

