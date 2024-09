- Apesar de ter uma substancial riqueza material, eu me via sem felicidade.

É como uma história de amor hollywoodiana: uma mulher, um homem - eles se conheciam há cerca de dez anos, mas, de alguma forma, nunca deu certo. Eles permaneceram casualmente conectados até finalmente se tornarem um casal. Mas esta história não é de ficção; é a jornada romântica da Babette, de 32 anos, que a compartilha aqui:

"Em papel, eu tinha tudo na Alemanha: um apartamento antigo cobiçado na cidade com proximidade da natureza, minha família por perto e um emprego estável como psicóloga escolar, até uma chance de ser funcionária pública. Materialmente, eu estava bem, podia ter coisas de luxo - mas não estava satisfeita. Estava em um relacionamento que não era bom para mim. Depois do término, finalmente me reconectei com meu amor mais profundo.

Acabei em algum lugar na Dinamarca

Conheço meu parceiro há cerca de dez anos. Sempre mantivemos contato, mas sempre perdíamos a oportunidade de ficarmos juntos. E agora nós dois estávamos solteiros - talvez também estivéssemos secretamente esperando por esse momento. Meu parceiro mora em Copenhague desde a pós-graduação, e quando nos reconectamos, rapidamente decidimos que também queríamos começar uma família. E que eu iria me mudar para ele na Dinamarca. Tive nosso filho na Alemanha. Durante minha licença-maternidade, viajei frequentemente entre a Alemanha e a Dinamarca. Desde junho de 2023, moro permanentemente em Copenhague e nunca me arrependi dessa decisão. Apesar de nunca ter acreditado que acabaria na Dinamarca.

Sempre imaginei morar no exterior, mas não era muito fã da Escandinávia. Mas quanto mais tempo passo aqui, mais aprecio. Os dinamarqueses são mais descontraídos e relaxados do que os alemães. Todo mundo aqui é tratado pelo primeiro nome - até quando entro em contato com a receita federal. Gosto mesmo do conceito de Hygge: ficar aconchegado em casa com uma xícara de chá em dias ruins ou encontrar os cafés adoráveis em Copenhague. No verão, você é recompensado por ter sobrevivido ao inverno. A qualidade de vida é incrivelmente alta então, você pode nadar em qualquer lugar e a cidade tem uma atmosfera fantástica.

Me mudar para Copenhague foi um risco para mim. Mas parecia o passo para a minha felicidade suprema. Simplesmente percebi que a liberdade é muito mais importante para mim do que a segurança. Algumas pessoas podem considerar minha decisão de me mudar para Copenhague ingênua. Acho que sou um pouco ingênua, mas talvez isso faça parte de ousar mergulhar no desconhecido: criar meu filho sozinha com meu parceiro sem família por perto. É um desafio, mas também uma oportunidade para nós como casal - saber que somos uma equipe e podemos fazer funcionar só nós dois. Mas também temos uma rede de amigos dinamarqueses para emergências. Claro, é diferente de ter a vovó por perto.

O novo capítulo como uma grande transformação

No começo, me senti muito sozinha em Copenhague, pensei na minha vida na Alemanha e me perguntei como sobreviveria na Dinamarca. Mas, aos poucos, fui me sentindo muito à vontade e agora trabalho como psicóloga freelancer. Me deu muito coragem perceber que posso lidar com uma mudança tão grande na minha vida. E que pode ser vantajoso quando a vida muda muito. O conceito que me inspirou durante minha emigração foi que sempre posso voltar para a Alemanha e reconstruir minha vida lá, se necessário."

Para o futuro da Dinamarca, realmente desejo aperfeiçoar minhas habilidades linguísticas. Quando estou na Alemanha, aprecio falar em meu idioma nativo e incluir aspectos que não consigo expressar em dinamarquês. É um presente e uma maldição que falar inglês funciona muito bem em Copenhague, e o inglês também é nosso idioma familiar. No entanto, desejo entender melhor e estabelecer mais conexões com os dinamarqueses. Até agora, acho difícil formar amizades dinamarquesas, mas sinto que, quando as pessoas aqui se abrem, são muito convidativas.

A jornada da Babette, como revelada em sua narrativa, a levou da Alemanha para a Dinamarca, onde encontrou seu amor mais profundo e finalmente se estabeleceu. O mundo tem ofertas e oportunidades que podem mudar nossas vidas de maneiras surpreendentes.

