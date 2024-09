Apesar de morarem num paraíso, sua vida diária traz um certo grau de complexidade.

Para os habitantes de Fiji, a situação é significativamente mais complexa.

O restaurateur TJ Patel, um nativo de Nadi, onde fica o aeroporto internacional de Fiji, está acostumado a interagir com pessoas de diversos cantos do mundo em seu restaurante, Vasaqa. Ele lamenta que fora de Fiji poucos seriam capazes de localizá-la em um mapa.

“Se você não consegue localizar a Austrália, um dos maiores continentes do mundo, em um mapa, as chances de encontrar uma agulha em um palheiro no Oceano Pacífico são bem pequenas”, ele diz à CNN Travel.

Em essência, Fiji é um arquipélago do Pacífico Sul, com cerca de 900.000 pessoas, com aproximadamente metade da população residindo na capital, Suva. Antiga colônia britânica, Fiji tem três línguas principais: inglês, fijiano e hindi de Fiji.

A isolamento geográfico de Fiji muitas vezes leva a equívocos sobre sua vida cotidiana. Evlyn Mani, uma profissional de RP local e blogueira de estilo de vida, comenta sobre essa suposição.

“Acho que a percepção é de que as pessoas de Fiji estão sempre na praia”, ela diz.

“As pessoas não entendem que há muito mais em Fiji do que apenas praias de areia e coquetéis com aquelas graciosas sombrinhas neles.”

O rádio de coco

A palavra que melhor descreve os fijianos é "comunidade". Eles são uma nação unida onde todos estão conectados, afirma Patel. Aqueles que saem ainda são esperados para retornar à sua cidade natal para as celebrações das principais festas, independentemente de onde agora residem.

Os fijianos falam ironicamente sobre o "rádio de coco", uma rede local de notícias e fofocas.

“A ilha principal, Viti Levu, onde estamos localizados, você pode dirigir ao redor em cinco horas”, diz Patel. “Então, quando você chega à fase de namoro da sua vida, você já interagiu com quase todas as pessoas que você conhece. Porque já houve casamentos, funerais, festas de Natal.”

As redes sociais só acrescentaram à disseminação de notícias e fofocas locais, diz Patel.

“São apenas histórias sendo compartilhadas. Algo está azul, quando é compartilhado com a terceira, quarta pessoa, já está vermelho.”

Muitos indianos vieram para Fiji durante a era da colonização britânica como trabalhadores e permaneceram para formar uma comunidade substancial. Mani e Patel ambos têm ascendência indiana.

Ben Hussain, um mixologista, descreve Fiji como "uma grande mistureira", dizendo que é comum transmitir filmes de Bollywood na TV e realizar grandes reuniões multigeracionais para feriados hindus como Diwali.

O modo de vida fijiano

Os rituais de kava são eventos comunitários cruciais em Fiji. A kava é uma planta psicodélica nativa de Fiji, que é moída em pó e misturada com água antes de ser bebida de um grande recipiente chamado tanoa usando um coco único como uma espécie de colher.

Inclusive turistas internacionais são bem-vindos a participar de um ritual de kava ao chegar em seu resort ou visitar uma vila.

Cagi Ratudamu, de uma pequena vila chamada Laselase, leva os rituais de kava a sério. Ele explica que os visitantes da vila recebem uma cerimônia de boas-vindas tradicional fijiana, e também há cerimônias especiais para comemorar casamentos e novos bebês.

“Se eu visitasse você em uma vila fijiana”, diz Ratudamu, “você essencialmente presentearia sua kava como uma oferta à vila, e então nós lhe daríamos as boas-vindas. Nós também lhe apresentaríamos kava. Algumas pessoas apresentam dentes de baleia tradicionais.”

Também é considerado respeito para um homem visitar a família da nova namorada em sua vila para declarar suas intenções de cortejá-la. Além disso, os fijianos nativos, incluindo Ratudamu, tradicionalmente usam uma flor de hibisco ou frangipani atrás de uma de suas orelhas - usar a flor atrás da orelha esquerda indica estar solteiro, enquanto usá-la atrás da orelha direita indica estar em um relacionamento.

Dados do Departamento de Estado dos EUA revelam que aproximadamente 57% das pessoas em Fiji são indígenas, e a maioria desse grupo é cristã. Radutamu explica que os fijianos têm sua maneira única de mesclar crenças cristãs com tradições locais. O Natal e a Páscoa são feriados importantes, durante os quais toda a vila e famílias estendidas se reúnem.

“Há uma estrutura na vila. Acho que tudo depende de direito de nascimento. A estrutura de assentos depende de sua obrigação tradicional na vila”, explica Radutamu.

Radutamu trabalha em um resort de luxo, o Nanuku Resort, situado perto da cidade de Pacific Harbour na ponta sul de Viti Levu. A maioria das pessoas em sua vila, referida como "a salada de Fiji", são agricultores de vegetais.

A maioria dos turistas que ele encontra está ansiosa para aprender sobre Fiji e solicita visitas à sua vila natal, diz Radutamu. No entanto, crenças incorretas persistiram. A mais maliciosa delas? “Canibalismo. Eles acreditam que podemos consumir carne humana.”

Chantae Reden, uma expatriada americana que se mudou para Suva com seu marido alemão em 2017, aprecia vários aspectos da mentalidade comunitária fijiana, embora tenha levado algum tempo para se adaptar. Uma das paixões de Reden em Fiji é ir ao cinema.

“Ir ao cinema é uma explosão! É como uma experiência”, ela diz.

“Os fijianos adoram gritar na tela! Se uma pessoa fizer isso, é irritante. Mas se uma plateia inteira fizer isso em um filme de terror, não é assustador. É realmente divertido.”

Mani, uma especialista em RP, foi criada em Sigatoka, uma cidade localizada na costa sul de Viti Levu. Depois de se mudar para Suva para a faculdade, ela mora lá desde então.

O clima agradável de Fiji encoraja diversas atividades físicas locais. Mani gosta de participar em aulas de tecido aéreos, além de correr e boxfit, uma atividade que integra aspectos de aeróbica e boxe.

Enquanto isso, Reden fez amizades através de sua academia e atividades ao ar livre, como caminhadas, natação e mergulho.

"Se você gosta de rugby, pode até mesmo se tornar amigo de praticamente todo mundo em Fiji," Reden ri.

O rugby é considerado um esporte nacional e uma crença profundamente enraizada em Fiji. As equipes masculinas de rugby sevens conquistaram medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2016 e 2020, marcando as primeiras medalhas conquistadas por qualquer fijiano.

"Eu diria que é mais como uma religião, sim," reflete Ratudamu, um membro da equipe do hotel. "Se há um jogo de rugby com a equipe de Fiji, todos param seu trabalho para assistir e torcer."

Mas o que dizer daqueles que preferem uma atividade mais tranquila?

"Há sempre algo acontecendo em Suva," Mani revela. "Há uma exposição de arte. Recentemente, um evento de pintar e beber ganhou popularidade em Suva. Também temos apresentações musicais ao vivo. Nosso talento local no canto e nas bandas é realmente impressionante."

Abraçando as ilhas e o mundo

Tanto Suva quanto Nadi compartilham características com grandes centros urbanos – marcas proeminentes, estruturas imponentes e forças de trabalho ocupadas. No entanto, como Reden explica, os turistas não precisam ir muito longe para encontrar outro lado de Fiji.

"Moramos em um apartamento típico de três quartos, e a maioria dos moradores da cidade reside em casas," Reden compartilha. "No entanto, fora da cidade, dentro de uma distância de 10 a 15 minutos, você encontrará moradias mais rústicas – casas construídas pela comunidade, muitas vezes feitas de metal corrugado ou construções de madeira simples."

Fiji é reconhecida como o "centro do Pacífico" devido ao grande número de falantes nativos de inglês, internet de alta velocidade e conexões de viagem mundiais convenientes, graças à Fiji Airways, que oferece voos diretos para vários países, como os EUA, Canadá, Japão, Cingapura, Austrália e muito mais.

Netflix, YouTube, TikTok e outras plataformas digitais também estão impactando as ilhas, trazendo cultura japonesa, americana, australiana e internacional para as massas.

"Entre a população mais jovem, há um crescente interesse em coisas como anime," relata Hussain. "Agora, uma variedade de novas coisas está se tornando prevalente, incluindo skate, todos novos influenciadores para nossa nação. Estamos sempre nos adaptando."

Apesar de muitas ideias estrangeiras entrarem em Fiji, a saída de pessoas é uma preocupação significativa.

"Há sido uma considerável saída em vários setores," admite Hussain. "Não apenas a geração mais jovem – muitos indivíduos qualificados estão emigrando, resultando em uma escassez de pessoal qualificado para capacitar a próxima geração."

Muitos fijianos são atraídos pela promessa de salários mais altos e um estilo de vida melhor na Austrália e na Nova Zelândia. Por outro lado, políticas de contratação rigorosas que dão prioridade aos nativos podem tornar desafiador contratar trabalhadores estrangeiros, mesmo que eles tenham habilidades especializadas.

"Fijianos com excelentes qualificações muitas vezes se mudam para a Austrália porque são subpagos em seu país natal," Reden compartilha. "Essa vaga é então preenchida por trabalhadores estrangeiros que recebem os mesmos salários, eventualmente deslocando locais qualificados que deixam o país em busca de melhores oportunidades."

O Banco Mundial categoriza Fiji como um "país vulnerável". Embora a pobreza afete apenas uma pequena fração (aproximadamente 1,3%) da população, muitos mais indivíduos lutam com instabilidade financeira. Mais da metade da população do país ganha menos de $6,85 por dia. Os residentes mais ricos podem ser encontrados em Suva e Nadi, criando uma divisão urbana-rural.

Há poucas oportunidades de trabalho para expatriados que desejam trabalhar em Fiji, de acordo com Reden, cujo marido é oceanógrafo. Como a maioria dos não-fijianos, ele depende de contratos anuais para permanecer no país.

"Fiji justamente mantém um foco rigoroso na contratação de locais," Reden nota. "Inclusive posições de voluntário podem ser desafiadoras de garantir."

Alguns fijianos sentem-se relutantes em fazer amizade com expatriados, pois temem que esses estrangeiros só ficarão por um tempo curto, dificultando o cultivo de relacionamentos duradouros. A economia também entra em jogo, com locais expressando preocupação com a presença de bem remunerados estrangeiros.

"A comunidade de expatriados em Suva contribuiu para o aumento do custo de vida para todos os outros, já que os expats são conhecidos por seus salários mais altos," Reden explica.

Se Hussain pudesse mudar um aspecto de Fiji, ele pediria acesso aprimorado a recursos educacionais no nível da comunidade.

"Eu simplesmente desejo acesso mais fácil às instituições de ensino no nível da comunidade," ele compartilha. "É crucial tornar esses estabelecimentos mais acessíveis para nossa comunidade local. Como fijianos médios, muitas vezes encontramos dificuldades em acessar esses recursos. Finanças são tipicamente uma barreira, levando os pais a não poder cobrir as taxas escolares. Quem sabe, o próximo primeiro-ministro pode ser alguém que perdeu a educação devido a tais limitações financeiras."

Ele continua a expressar seu amor por sua nação e seu otimismo sobre seu futuro.

"A jogada sábia é abraçar os positivos e deixar ir os negativos. Você tem que aceitar a sujeira junto com a chuva."

TJ Patel frequentemente compartilha sua decepção com o fato de que muitas pessoas fora de Fiji lutam para localizá-la em um mapa, já que ela é frequentemente ofuscada por continentes maiores como a Austrália.

