Apenas 4.000 passos por dia podem reduzir o risco de morte, mas mais é melhor

"Quanto mais passos der, melhores serão os efeitos sobre a sua saúde, e cada aumento de 500-1000 passos/dia pode estar associado a reduções significativas da mortalidade", disse o primeiro autor, Dr. Maciej Banach, editor-chefe adjunto da Sociedade Europeia de Cardiologia, num e-mail.

De acordo com o estudo, tudo o que for inferior a 5 000 passos por dia é considerado um "estilo de vida sedentário".

"Mostrámos que cada aumento de 1000 passos/dia está associado a uma redução de 15% no risco de morte por qualquer causa e que cada aumento de 500 passos/dia está associado a uma redução de 7% na morte por doença cardiovascular", acrescentou Banach, que é também professor adjunto de cardiologia na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland.

O facto de serem necessários menos passos para reduzir o risco de doenças cardiovasculares não é surpreendente, afirmou o Dr. David Katz, especialista em medicina preventiva e do estilo de vida, que não participou no estudo.

"O exercício condiciona diretamente o sistema cardiovascular, ao passo que o benefício para outros sistemas ou condições é um pouco menos direto", afirmou Katz, presidente e fundador da True Health Initiative, uma coligação global de especialistas dedicados à medicina do estilo de vida baseada em provas.

Os métodos do estudo eram "robustos e de última geração", e apoiam o que os médicos costumam dizer aos seus pacientes, disse Katz. "Em primeiro lugar, qualquer exercício é melhor do que nenhum - com benefícios significativos para a saúde cardiovascular e geral a níveis bastante modestos", acrescentou. "E para a gama de atividade que diz respeito ao público em geral - quanto mais, melhor!"

Grande análise dos estudos existentes

O estudo, publicado na terça-feira no European Journal of Preventive Cardiology, analisou dados de cerca de 227 000 pessoas de 17 estudos realizados na Austrália, Japão, Noruega, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. "Para o nosso melhor conhecimento, é a maior análise (efectuada) até agora", afirmou Banach. A análise também foi capaz de examinar "pela primeira vez" se dar até 20.000 passos por dia estava associado a benefícios para a saúde, acrescentou.

Todos os estudos foram observacionais e, por conseguinte, só puderam mostrar uma associação entre o número de passos por dia e a saúde, e não uma causa e efeito directos.

Enquanto cerca de 4.000 passos por dia foram associados a uma redução "significativa" do risco de morte prematura, o maior impacto sobre o risco ocorreu quando as pessoas caminhavam mais de 7.000 passos por dia, com o maior benefício ocorrendo em cerca de 20.000 passos, segundo o estudo.

"No entanto, devo sublinhar que os dados disponíveis sobre a contagem de passos até 20 000 por dia eram limitados, pelo que estes resultados têm de ser confirmados em grupos maiores de pessoas", afirmou o autor sénior do estudo, Dr. Ibadete Bytyçi, cardiologista preventivo do Centro Clínico Universitário do Kosovo, em Pristina, Kosovo, num comunicado.

De acordo com o estudo, os benefícios para a saúde foram os mesmos em todos os países, tanto para homens como para mulheres. Embora tanto os participantes mais velhos - definidos como tendo mais de 60 anos - como os mais jovens tenham registado benefícios, "a dimensão da redução do risco de morte foi menor (nas pessoas mais velhas) do que a observada nas pessoas com menos de 60 anos", afirmou Banach.

Comece cedo e mantenha o ritmo

Os adultos com 60 anos ou mais que caminhavam entre 6 000 e 10 000 passos por dia registaram uma redução de 42% do risco de morte prematura, enquanto as pessoas com menos de 60 anos que caminhavam entre 7 000 e 13 000 passos por dia registaram uma redução de 49% do risco, afirmou.

A diferença é provavelmente explicada pela fórmula "quanto mais cedo, melhor", disse Banach. Iniciar qualquer intervenção de saúde numa fase precoce, quer se trate de atividade física regular aos níveis recomendados, de uma dieta saudável ou de outras mudanças positivas no estilo de vida, terá o maior impacto no colesterol, na tensão arterial, na glicemia em jejum e noutros factores desencadeadores de doenças, acrescentou.

"Se for regular e consistente com a atividade física - chamamos-lhe aderente à atividade física - pode sempre esperar benefícios significativos para a saúde e viver mais tempo", disse Banach.

E se não conseguir dar o número de passos que o estudo considerou ser mais benéfico? Não se preocupe com isso, disse o Dr. Andrew Freeman, diretor de prevenção cardiovascular e bem-estar da National Jewish Health em Denver, Colorado.

"Penso que o estudo mostra simplesmente que o exercício é bom, que não ser sedentário é bom e que quanto mais exercício se puder fazer, melhor", disse Freeman, que não esteve envolvido na investigação.

"É improvável que exista um limiar mágico no nosso corpo em que um pequeno cronómetro aparece e diz 'Isso é bom. Está pronto", se der 5.000, 10.000 ou 20.000 passos num dia", disse.

O que eu digo às pessoas que estão a começar e não conseguem dar muitos passos é: "Não percam a esperança. Todos os exercícios contam. Continuem a fazer o que estão a fazer até ficarem sem fôlego durante pelo menos 30 minutos por dia."

Fonte: edition.cnn.com