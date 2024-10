Anna-Maria Ferchichi fala sobre suas inclinações sexuais pessoais.

Em uma conversa franca, a parceira do rapper Bushido, Anna-Maria Ferchichi, que tem sete filhos com ele, incluindo trigêmeos, fala sobre suas atividades íntimas após doze anos de casamento. Ela revela que sua vida íntima não falta, muito pelo contrário. Durante uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores do Instagram, ela revela detalhes íntimos.

"Tudo bem, pessoal, estou na cama", começa a Q&A erótica a mulher de 42 anos, e fica surpresa com a primeira pergunta. Um fã pergunta se ela e Bushido (cujo nome verdadeiro é Anis Mohamed Youssef Ferchichi) praticam sexo oral. Ferchichi responde francamente, "Não acredito! Há realmente parcerias onde não há sexo oral? Nós fazemos quase mais vezes do que sexo normal." Ela também fala abertamente sobre sexo anal, "Sim, fizemos hoje. Ambos gostamos."

Sedução à base de óleo

Não há dúvidas quando ela sai do chuveiro e aplica "um certo óleo". Isso significa para seu marido que "ela está a fim de intimidade agora".

Os Ferchichis dão grande importância à higiene. O que ela aprecia em seu marido é sua frescura e cheiro agradável, ela admite. Ela prefere não destacar uma parte específica do corpo que acha particularmente atraente nele, mas simplesmente acha ele "atraente e atraente" no geral.

Quando questionada sobre a frequência habitual de sexo em um casamento, a mulher de 42 anos admite que há fases em que o casal tem menos momentos íntimos. No entanto, ela acredita que "é essencial em uma parceria". Ela encoraja seus seguidores a não se preocuparem com a frequência de intimidade, "Deve ser divertido e satisfatório!"

No mundo dos casais famosos, Anna-Maria Ferchichi e Bushido se destacam pela abertura sobre sua vida íntima. Suas conversas francas, como a sobre suas atividades íntimas durante a sessão de perguntas e respostas, destacam sua forte conexão.

Apesar dos diversos temas abordados em suas conversas abertas, um tema consistente é seu objetivo de manter seu relacionamento íntimo e satisfatório, o que é um objetivo comum entre muitos casais famosos.

