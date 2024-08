- Angelina Jolie faz referência a Veneza de uma forma enigmática.

Angelina Jolie está escalada para interpretar a cantora de ópera Maria Callas em um filme que está por vir. Quando questionada sobre os aspectos de Callas com os quais ela se identificava, a mulher de 49 anos compartilhou em Veneza: "Há muito que estou mantendo em segredo neste local que você pode saber ou ter suspeitado."

O filme, intitulado "Maria" por Pablo Larraín, mergulha nos últimos dias de Callas (1923-1977), incluindo seu relacionamento tumultuado com Aristotle Onassis em flashbacks. Os comentários de Jolie podem potencialmente se referir ao seu próprio passado romântico, já que seu ex-cônjuge Brad Pitt também é aguardado em Veneza com seu novo filme.

Jolie: Se identifica com a vulnerabilidade de Callas

Falando sobre sua conexão com Callas, Jolie mencionou: "O que realmente me atraiu - e isso pode surpreender você - é provavelmente a parte dela que era incrivelmente sensível. Sendo tão delicada e emocionalmente exposta, ela não podia deixar o mundo ver esse lado dela. Essa vulnerabilidade é o aspecto com o qual eu mais me identifico."

Para se preparar para o papel, Jolie revelou que passou sete longos meses se preparando. "Quando cantei pela primeira vez, estava tão nervosa. Meus filhos estavam lá e me ajudaram a trancar a porta para que ninguém mais pudesse entrar, e eu estava tremendo."

Ela só foi introduzida à ópera mais tarde na vida. "Eu era mais a favor da música punk antes", ela admitiu. "Eu amei uma variedade de gêneros, mas ouvi The Clash mais do que a maioria. Ainda os adoro."

"Mas se você passou por muito na vida, se você experimentou um certo nível de desespero, dor, amor, há apenas certos sons que ressoam com essa emoção. Para mim, nada se encaixa nessa emoção tão bem quanto as poderosas emoções contidas nos tons da ópera."

Festival de Veneza garante que Jolie e Pitt não se cruzem

Hoje marca a estreia de "Maria". Três dias depois, o novo filme de Brad Pitt, "Bullet Train", está programado para estrear em Veneza. O diretor do festival, Alberto Barbera, informou à revista "Vanity Fair" que medidas foram tomadas para evitar que os dois se encontrem no Lido. "Angelina estará presente no primeiro dia, quinta-feira, 29 de agosto, e então partirá com Pablo Larraín para Telluride. Brad chegará em Veneza no sábado. É fisicamente impossível que eles se encontrem no Lido."

