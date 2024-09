- Angelina Jolie está exuberante no Colorado.

Angelina Jolie (49) encerrou mais uma passagem promocional para seu filme "Maria" após sua exibição emocionante em Veneza. Em 31 de agosto, ela agraciou o Festival de Cinema de Telluride, no Colorado, com "Maria", do diretor chileno Pablo Larraín (48), fazendo sua estreia na América do Norte após sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza.

De acordo com o "Hollywood Reporter", Jolie supostamente mira seu segundo Oscar com sua interpretação da cantora de ópera Maria Callas (1923-1977). Ela usou um vestido cinza sofisticado com mangas grandes, combinado com sapatos marrons de bico fino e óculos de sol pretos para a estreia. Ela dividiu os holofotes com estrelas como Naomi Watts (55) e Martha Stewart (83).

Esquivando um Encontro Desagradável

Em Veneza, Jolie apresentou o filme biográfico cinco dias antes. Como relatado pela "People", sua atuação desencadeou emoções inesperadas: uma ovação de pé de 8 minutos deixou-a com os olhos cheios de lágrimas. No final do filme, ela enxugou as lágrimas e compartilhou abraços calorosos, incluindo um com o diretor Pablo Larraín. Depois da sessão, ela saiu rapidamente, possivelmente para evitar um confronto constrangedor com um ex.

Brad Pitt (60) foi visto em Veneza com sua namorada Ines de Ramon (31) durante o fim de semana. No dia seguinte, 1º de setembro, ele compareceu à estreia de seu último filme "Trem-Bala" ao lado de sua parceira. O casal, que supostamente está junto há cerca de dois anos, posou alegremente com George Clooney (63) e sua esposa Amal Clooney (46) para fotos, irradiando felicidade.

Angelina Jolie e Brad Pitt se casaram em 2014, mas logo se separaram. Jolie entrou com pedido de divórcio em setembro de 2016, e os procedimentos têm sido tensos desde então. Apesar de o divórcio ter sido finalizado em 2019, as discordâncias continuam a assombrar o acordo de divórcio. O ex-casal tem seis filhos: Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23) e os gêmeos Knox e Vivienne (16).

Enquanto Brad Pitt está em Veneza, ele evita qualquer possível encontro com Angelina Jolie, já que ela havia saído rapidamente de Veneza após a exibição de seu filme.

Apesar de Brad Pitt estar presente no Festival de Cinema de Veneza, ele se concentra na promoção de seu filme "Trem-Bala", evitando interações diretas com sua ex-mulher Angelina Jolie, que também está em Veneza para seu filme "Maria".

Leia também: