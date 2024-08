Angelina Jolie é reverenciada como uma figura divina em Veneza.

Angelina Jolie aterrissou em Veneza para o Festival de Cinema, exalando glamour hollywoodiano em um vestido semi-transparente. Seu ex-marido Brad Pitt é esperado para fazer o mesmo - ela manterá seu sorriso brilhante? Após a chegada, Jolie exibiu um comportamento alegre, interagindo com fotógrafos e exibindo seu espírito. Para seu primeiro evento promocional do filme "Maria", a atriz de 49 anos optou por uma peça que lembrava uma deusa grega, combinando com o personagem que ela interpreta no filme biográfico dirigido por Pablo Larraín. O filme, uma representação da vida da famosa cantora de ópera Maria Callas, estreia na quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza, que começou no dia anterior e termina em 7 de setembro. "Maria" concorre ao Leão de Ouro.

Ao chegar no Hotel Excelsior, Jolie usava um longo vestido marrom de chiffon que era ao mesmo tempo elegante e ligeiramente transparente, combinado com sapatos e óculos da mesma cor. Seu cabelo estava um tom mais claro do que o habitual.

Jolie é acompanhada em Veneza por atores como Valeria Golino, que interpreta a irmã de Maria Callas, Yakinthi, e Haluk Bilginer, que interpreta o armador grego-argentino e amante de Callas, Aristóteles Onassis.

Pitt e Jolie se reunirão em Veneza?

Enquanto "Maria" é o destaque nas competições, o filme de comédia criminal "Lobos" - uma colaboração entre os astros de Hollywood George Clooney e Brad Pitt desde "Queime Depois de Ler" em 2008 - é o destaque na borda do festival.

A possibilidade de um reencontro entre os ex-amantes Angelina Jolie e Brad Pitt em Veneza deixa os fãs na expectativa. Seu divórcio, marcado por uma batalha contenciosa pela guarda dos filhos, ainda está em andamento.

Ao abordar o assunto, Alberto Barbera, diretor do festival, ofereceu a seguinte observação à "Vanity Fair": "Angelina chegará em 29 de setembro e partirá com Pablo Larraín para Telluride. Brad chegará em Veneza em 31 de agosto. É altamente improvável que eles se cruzem na Lido".

Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens de "Sr. e Sra. Smith" em 2005, e seu romance resultou em um noivado em 2012, seguido por um casamento na França em 2014. Seu casamento chegou ao fim quando Jolie entrou com um pedido de divórcio em setembro de 2016.

