- Angelina Jolie e Brad Pitt estão à beira de uma potencial ruptura.

Desacordo no Grande Canal – os organizadores do evento em Veneza preferem evitá-lo. Apesar de uma discussão pública entre dois populares atores de Hollywood dos últimos anos – Angelina Jolie e Brad Pitt – certamente agitar os ânimos. Desde sua separação no outono de 2016, os dois têm sido rivais amargos.

Angelina Jolie e Brad Pitt: Sem Encontros em Veneza

Eles estão discutindo sobre seus filhos em comum, sobre a antiga casa de família na França e, em geral, sobre quem vai contar a história do fim de seu relacionamento. Atualmente, tanto Jolie quanto Pitt são esperados na cidade de Veneza, Itália. Ambos estão lá para promover seus respectivos projetos cinematográficos, Jolie pelo drama "Maria", onde ela interpreta a cantora de ópera Maria Callas, e Pitt pelo thriller-comédia "Wolfs".

Brangelina em Veneza: Há muito potencial para explosões. Mas isso é exatamente o que o diretor do festival de cinema Alberto Barbera quer evitar, como contou à "Vanity Fair". Houve algum alvoroço, mas nenhum dos astros internacionais deve ter preocupações. "Angelina estará lá no primeiro dia, quinta-feira, 29 de setembro, e então partirá com [o diretor] Pablo Larraín para Telluride. Brad só chegará a Veneza no sábado, então é impossível que eles se cruzem no Lido", disse Barbera.

Sob o Mesmo Teto

Raramente as dramas pessoais causam problemas em Veneza, ele também esclareceu. "O maior problema são os hotéis, porque só temos um hotel de cinco estrelas no Lido, o 'Excelsior'. Todos gostariam de ficar lá, mas é impossível encontrar quartos para todos, então temos que convencer as pessoas a ficarem em outros hotéis", disse o diretor do festival.

Relatos sugerem que o ex-casal quase pode se encontrar na cidade de Veneza. Ambos teriam escolhido ficar no luxuoso hotel "Cipriani".

Fonte: "Vanity Fair"

