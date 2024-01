Amy Robach diz que perdeu a maior parte dos seus "bens mundanos" no divórcio com Andrew Shue

No último episódio do seu novo podcast com o seu atual amor e ex-colega de trabalho do "GMA3", T. J. Holmes, os dois reflectiram sobre as lições que aprenderam em 2023.

"Escolher o amor vale sempre a pena", disse Robach.

Para Holmes, ele disse: "Há amizades que perdi em 2023 que nunca mais voltarão".

Holmes e Robach se separaram da ABC depois que os dois chegaram às manchetes em 2022, quando fotos geraram especulações de que os jornalistas e ex-co-âncoras estavam envolvidos em um relacionamento romântico enquanto legalmente casados com outros.

Desde então, os dois negaram que tivessem traído seus ex-cônjuges, afirmando que ambos estavam "no meio de divórcios" quando as fotos deles juntos apareceram pela primeira vez.

Os dois lançaram recentemente um novo podcast, onde discutiram como as suas vidas se desenrolaram desde então.

"Aprendi em 2023 que se pode perder o emprego, a reputação, os amigos e a maior parte dos bens materiais e continuar a ser feliz", disse Robach.

Isso fez com que Holmes se risse e perguntasse: "Perdeste a maior parte dos teus bens?

"Eu perdi", disse Robach. "Havia muita venda acontecendo, muita doação."

Fonte: edition.cnn.com