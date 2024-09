Alterar uma única jogada de futebol pode minimizar lesões cerebrais.

Início de jogo iniciam cada metade e ocorrem após um touchdown ou field goal. Sob as regulamentações anteriores, a equipe de chute iniciava na sua linha de 35 jardas e tentava chutar a bola o mais longe possível em campo, aumentando as chances da sua defesa de deter o ataque de alcançar a zona de pontuação, enquanto a equipe receptora tentava avançar a bola o máximo possível pelo campo. Com ambas as equipes se atacando uma à outra a toda velocidade, as colisões entre os jogadores podiam ser muito severas.

A versão atual envolve jogadores posicionando-se mais próximos uns dos outros e aguardando a bola atingir o chão ou ser tocada por um retorno dentro da linha de 20 jardas antes de se mover. O tempo dirá se isso manterá seu status como uma das jogadas mais perigosas do futebol. No entanto, alguns atletas mais jovens acreditam que os profissionais deveriam considerar essa abordagem: na Escola Riverdale Country, no Bronx, eles aboliram completamente o chute inicial.

Tristan Cornell, capitão da equipe principal e tight end e middle linebacker do ensino médio na Riverdale, que nunca jogou um jogo com um chute inicial, comentou: "O chute inicial não é tão importante quanto parece para os espectadores externos. O fato de não termos isso provavelmente nos permite permanecer saudáveis e competir ao longo de toda a temporada."

A decisão de remover o chute inicial convencional na Escola Riverdale Country foi motivada por uma temporada de 2018 cheia de lesões, que forçou a escola a abandonar seu último jogo devido à escassez de jogadores saudáveis.

"Foi por segurança. Foi a melhor opção", afirmou John Pizzi, diretor de atletismo da Riverdale.

Transtornos cerebrais de jogadas como chutes iniciais não são apenas uma preocupação a curto prazo para os jogadores: pancadas repetidas na cabeça podem se tornar progressivamente um problema maior mais tarde na vida, resultando em encefalopatia traumática crônica ou ETC, uma doença degenerativa e fatal.

A participação em futebol americano do ensino médio nos EUA aumentou ligeiramente nos últimos dois anos, de acordo com a pesquisa de participação da National Federation of State High School Associations para 2023-24. No entanto, vinha diminuindo por quase uma década à medida que surgiam preocupações com a segurança no jogo.

Pizzi enfatizou que a escola sempre pensa em medidas de segurança. A equipe também inclui quatro treinadores atléticos em seu quadro de funcionários que se reúnem frequentemente com Pizzi. No entanto, mesmo as sessões estratégicas constantes não puderam evitar lesões, e no final da temporada de 2018, Pizzi concluiu que eles precisavam adotar uma estratégia diferente.

Pizzi entrou em contato com os especialistas da Fundação de Lesões Cerebrais, uma organização dedicada a proteger a saúde cerebral dos atletas e tornar os esportes mais seguros.

Em colaboração com a fundação, Pizzi e sua equipe analisaram estatísticas de lesões não apenas em sua divisão, mas também entre atletas profissionais e universitários. Os dados mostraram que os chutes iniciais eram responsáveis por um número desproporcional de concussões.

Um estudo de 2018 sobre dados da temporada de futebol da Ivy League de 2015 mostrou que, embora os chutes iniciais representassem 6% das jogadas, eles eram responsáveis por 21% das concussões relatadas.

Na NFL, os chutes iniciais eram quatro vezes mais propensos a causar uma concussão do que uma jogada envolvendo corrida ou passe.

Impulsionado por Pizzi, Riverdale e equipes na Liga de Futebol Independente Metropolitana decidiram abandonar o chute inicial para ajudar a minimizar lesões. Isso torna Riverdale a primeira liga esportiva conhecida de escolas secundárias nos EUA a tomar tais medidas.

No início de cada metade e após marcar, os jogadores não aceleram mais um contra o outro a partir das extremidades opostas do campo a alta velocidade. Em vez disso, as equipes se alinham na linha de 35 jardas da equipe ofensiva, e jogadores especializados em segurança começam na linha de 20 jardas.

Escolas dentro da liga também limitaram os treinos com contato total a seis horas durante a pré-temporada e 15 minutos por semana durante a temporada regular. Eles também restringiram o chute lateral, uma jogada essencial usada por equipes para reter a posse da bola após marcar.

Admitidamente, nem todos foram inicialmente solidários a essas mudanças.

"Suponho que tivemos dificuldade em persuadir alguns de nossos pais e alguns de nossos treinadores de futebol mais tradicionais de que isso funcionaria", afirmou Pizzi.

No entanto, essas modificações provaram ser bem-sucedidas. Ao longo da liga, eles viram uma redução coletiva nas lesões, incluindo concussões, de acordo com Pizzi. Entre 2019 e 2021, a Liga de Futebol Independente Metropolitana observou uma redução de 33% nas concussões.

Cornell, do ensino médio na Riverdale, aprovou as modificações. As lesões são uma preocupação persistente mesmo durante a temporada fora. "Eu simplesmente preciso ficar saudável durante a temporada. Se eu estiver fora da temporada, isso deixa minha equipe para baixo."

Pizzi também observou que essas mudanças aumentaram a confiança dos pais em permitir que seus filhos participem do esporte. Assim que as novas regras foram implementadas, alguns juniores e seniores se juntaram à equipe pela primeira vez.

A participação em futebol aumentou em 18% ao longo da liga entre 2019 e 2021. Uma vez que as equipes não desperdiçam mais tempo de treino em chutes iniciais, os treinadores agora podem se concentrar mais no treinamento um a um com jogadores menos experientes e mais jovens que geralmente compunham as equipes de chute inicial.

Com tais evidências convincentes para mostrar, treinadores e pais céticos gradualmente passaram a apoiar as mudanças - mesmo enquanto reconhecem que lesões ainda podem ocorrer.

"Nunca seremos capazes de eliminar completamente as concussões nos esportes", disse Pizzi. "Infelizmente, isso é apenas uma parte do futebol."

Quando Pizzi ligou para a Fundação de Lesões Cerebrais, ele fez uma piada sobre reformar o futebol nos EUA, e parece que é exactly o que está acontecendo - pelo menos em seu território. Ele está otimista de que, uma vez que as pessoas percebam o quanto as mudanças foram benéficas para sua equipe, outros seguirão o exemplo.

"Considero a segurança dos jogadores nos esportes como uma das nossas prioridades mais altas", destacou Pizzi.

Os regulamentos da NFL evoluíram ao longo do tempo, mas Richard McKay, co-presidente do Comitê de Jogos da liga, mencionou que as kickoffs do ensino médio diferem significativamente de suas contrapartes profissionais. Os jogadores do ensino médio não conseguem chutar a bola até a zona de pontuação como os profissionais.

"Dado o talento que temos, podemos tornar essa jogada segura", declarou McKay.

O diretor médico da NFL, Dr. Allen Sills, expressou seu interesse pela possível eliminação das kickoffs nos jogos de futebol do ensino médio, uma abordagem que a liga está considerando, bem como o impacto de suas novas regras de kickoff.

"Todas as possibilidades estão sobre a mesa", confirmou Sills.

"Definitivamente, eliminar a jogada é uma opção, mas acredito que há outras soluções potenciais e estamos tentando identificá-las. Não há uma maneira de manter a jogada no jogo enquanto preserva seu aspecto emocionante?"

CNN agradece a Amanda Sealy por suas contribuições para esta reportagem.

