Alida Kurras revela um detalhe privado intrigante.

Na próxima temporada de "Promi Big Brother", que vai ao ar às segundas-feiras, uma cara conhecida do mundo do "Big Brother" vai fazer uma aparição: Alida Kurras. Conhecida por ter sido a vencedora da segunda temporada do show no final de 2020, Kurras pode não agradar a todos ao iniciar conversas, segundo o veterano do "Big Brother" Jürgen Milski.

Kurras e Milski compartilham uma história comum no "Big Brother". Enquanto ela conquistou o título de campeã no episódio final de 2020, Milski conquistou o segundo lugar no coração do público na primeira temporada do show, exibida na primavera do mesmo ano. Seus caminhos se cruzaram novamente quando eles assumiram juntos o papel de co-apresentadores no futuro.

Nesta temporada do "Promi Big Brother", que começa na segunda-feira, Kurras planeja fazer algumas revelações pessoais. O canal popular Sat.1 anunciou essa notícia emocionante. Como parte de um elenco de 14 celebridades, Kurras está na 12ª edição do show. No ano passado, Milski também fez um retorno ao "Big Brother".

De acordo com o Sat.1, Kurras agora vai discutir um caso secreto que teve com Milski por vários meses. Seus caminhos se cruzaram fora do show na 9Live, onde ambos trabalharam como apresentadores. Em 2007, eles apresentaram juntos o docu-reality "Das Schicksal meines Lebens" na RTLZWEI, mais tarde conhecido como "Das ist das Leben".

Agora, ao recordar o passado, Kurras admite que Milski, na época, tinha um caso extraconjugal, no qual ela participou: "Entre outras coisas, ninguém sabe disso". Ela sempre manteve esse caso em segredo, explicando que as amantes "ficam de boca fechada".

Apesar da confissão, Kurras ainda parece incomodada com a situação. Ela espera que sua revelação não cause mais problemas e expressa seu desejo de evitar drama: "Foi o que foi, mas eu não quero drama. Se acontecer, eu lidarei com isso então. Seria bobo me preocupar com isso".

A estreia oficial da TV do "Promi Big Brother" está marcada para segunda-feira à noite, enquanto alguns participantes já estão morando no container desde sábado. Além de Kurras, o elenco deste ano inclui o ator Jochen Horst, a apresentadora Verena Kerth, a atriz Mimi Fiedler, o futebolista Max Kruse, o cantor do "Germany's Got Talent" Daniel Lopes, a estrela de reality show e modelo Cecilia Asoro, o TikToker Sinan Movez, a repórter de celebridades Bea Peters, o estrela de reality show Matze Höhn, o estrela de reality show Mike Heiter, que traz sua namorada Leyla Lahouar, a vencedora do wildcard Sarah Wagner e a ex-namorada de Heiter, Elena Miras. A participação desta última pode gerar alguma controvérsia dentro do container.

