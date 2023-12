Algumas das principais farmácias estão a planear a distribuição de pílulas abortivas, mas não em todos os estados

A FDA declarou no seu sítio Web, na terça-feira, que as farmácias que se tornaram certificadas para dispensar mifepristona, que pode ser utilizada num aborto medicamentoso, podem fazê-lo diretamente a alguém que tenha uma receita de um médico certificado.

Pela primeira vez, isso permite que as farmácias ambulatoriais dispensem mifepristona, disse Lewis Grossman, professor de direito na American University Washington College of Law.

Mas isso não significa que todas as farmácias irão dispensar o medicamento.

"Em termos de saber se isso vai ou não ter algum impacto nos estados onde o aborto é proibido, acho que a resposta é provavelmente não", disse Grossman. "Não vejo nenhum efeito real nisso".

Não está claro quais outras farmácias buscarão a certificação ou qual o impacto que ela terá no acesso ao aborto em locais onde ele é proibido ou restrito.

"Não é de todo claro que muitas ou todas ou a maioria das farmácias, ou farmácias em áreas mais rurais, ou farmácias em estados vermelhos o façam de forma a aumentar significativamente o acesso ao aborto medicamentoso", disse Leah Litman, professora de direito na Universidade de Michigan, num e-mail na quarta-feira.

Além disso, "as farmácias de venda por correspondência já estão a distribuir comprimidos com a autorização da FDA", escreveu. "Portanto, a possibilidade de fazer um aborto medicamentoso já existia antes desta última decisão".

Um padrão diferente

Num aborto medicamentoso, a mifepristona é utilizada com outro medicamento chamado misoprostol para pôr termo a uma gravidez. A mifepristona bloqueia uma hormona chamada progesterona que é necessária para a continuação da gravidez. O misoprostol já pode ser distribuído pelas farmácias.

Numa declaração de quarta-feira, a Walgreens disse que está "a trabalhar no registo, na formação necessária dos nossos farmacêuticos, bem como a avaliar a nossa rede de farmácias em termos de onde normalmente dispensamos produtos que têm requisitos adicionais da FDA e os dispensaremos de acordo com as leis federais e estaduais".

A CVS disse em um comunicado: "Planejamos buscar a certificação para dispensar mifepristone onde for legalmente permitido".

A Honeybee Health, uma empresa de farmácia on-line que fornecia e enviava medicamentos abortivos, postou em sua página verificada no Facebook na terça-feira que "se tornou oficialmente a primeira farmácia certificada para dispensar medicamentos abortivos".

A farmácia em linha só pode distribuir os comprimidos nos Estados onde tal é permitido.

"No início da pandemia, a Honeybee Health tornou-se rapidamente a primeira farmácia digital a fornecer e enviar medicamentos abortivos. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a maioria dos provedores de aborto por telemedicina nos Estados Unidos e de trabalhar em estreita colaboração com nosso fabricante para ajudar a definir os altos padrões exigidos para a certificação em resposta ao ajuste do FDA ao programa REMS ", diz o post do Facebook. REMS refere-se ao programa de Estratégia de Avaliação e Mitigação de Riscos para a mifepristona.

Mas, para muitas farmácias, será necessário algum tempo para analisar e decidir se devem submeter-se ao processo de certificação - e o processo de certificação pode ser complicado.

"O mifepristone não é o tipo de medicamento para o qual é normalmente exigido qualquer tipo de certificação de farmácia", disse Grossman. "E este regime específico de certificação de farmácia parece muito mais oneroso do que seria de esperar para um medicamento aleatório com um perfil de segurança semelhante".

A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde disse em um comunicado que "a mudança da FDA não determina que as farmácias devem estocar ou dispensar mifepristona, nem substitui quaisquer leis estaduais que restrinjam a prescrição ou dispensação do medicamento".

Efeito no acesso ao aborto

Ainda há dúvidas sobre como as mudanças podem afetar o cenário de acesso ao aborto, disse Litman.

"Não está claro que o último movimento da FDA significa que os estados não poderiam impor diferentes restrições ao aborto contra médicos que prescrevem aborto medicamentoso, ou farmacêuticos que preenchem prescrições, ou pessoas que tomam aborto medicamentoso para induzir um aborto ", disse ela. Além disso, não está claro se alguém que vive num estado com restrições ao aborto pode usar os serviços de telessaúde para obter uma receita de mifepristona e recebê-la pelo correio.

Em lugares onde o aborto era proibido ou fortemente restrito antes da atualização da FDA, ele continua proibido ou restrito, disse Elizabeth Nash, principal associada de política de questões estaduais do Instituto Guttmacher, uma organização sem fins lucrativos de saúde reprodutiva.

"A mudança da FDA ao permitir a dispensa em farmácias significa que há mais opções de acesso para pessoas em estados onde o aborto não é fortemente regulamentado e os direitos ao aborto são protegidos. Onde o aborto foi proibido, o aborto continua proibido", disse Nash.

"O que estamos a ver agora é que se um Estado proibiu o aborto, então o aborto medicamentoso não está disponível. E penso que vamos ver como se desenrola esta tensão entre a autoridade da FDA sobre medicamentos e dispositivos e as leis estatais", afirmou. "Poderemos assistir a alguns processos judiciais em torno desta questão da autoridade da FDA e da lei estatal".

Andrea Miller, presidente do grupo de defesa do Instituto Nacional de Saúde Reprodutiva, elogiou as mudanças da FDA, chamando-as de um "importante passo em frente" em termos de aumentar o acesso a medicamentos abortivos - mas ela disse que há "uma realidade infeliz".

"A triste realidade é que há mais de uma dúzia de estados onde o aborto é ilegal ou quase totalmente ilegal, é proibido. E, infelizmente, tal como as pessoas são obrigadas a fazer agora, é provável que algumas pessoas em estados onde o aborto é proibido possam optar por viajar para outro estado para procurar um aborto medicamentoso", disse Miller.

"Não acreditamos que alguém deva ser forçado a viajar dessa forma e, certamente, à medida que isto avança, há muitos advogados muito inteligentes que estão a analisar a questão de como serão incorporados em farmácias e cadeias de farmácias, e onde isso pode acontecer - e como estas diferentes disposições federais e estaduais interagem", disse ela.

A certificação farmacêutica da FDA para a mifepristona exige que as farmácias acompanhem os envios e mantenham registos dos prescritores, dos destinatários e dos números de lote de cada medicamento dispensado. Isso "inibe a criação de uma rede de distribuição secundária para esse medicamento", disse Grossman, como se as pessoas em um estado com acesso enviassem o medicamento para aqueles em estados com restrição ao aborto.

O Dr. Sanjay Gupta pergunta: "Será que um Estado que esteja a processar alguém por desvio tem acesso a esses registos? Porque, se o fizerem, isso é um desincentivo ao fornecimento de abortos a pessoas em estados que os proíbem".

A possibilidade de os Estados aplicarem leis restritivas do aborto contra pessoas que "fornecem, facilitam o acesso ou obtêm medicamentos para abortar" a alguém noutro Estado ou dentro de um mesmo Estado depende, em parte, de uma doutrina conhecida como preempção, segundo a qual uma lei estatal que prejudique a finalidade ou os objectivos da lei federal não pode ser aplicada, afirmou Litman.

No atual clima político, "está longe de ser claro" se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos diria que as recentes acções da FDA "impedem" as leis estatais que restringem o acesso ao aborto medicamentoso, disse Litman, ou que as leis estatais são impedidas na medida em que regulam o aborto medicamentoso.

Carma Hassan, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com