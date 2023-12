Agressão a uma hospedeira de bordo "uma das piores" na história da companhia aérea, afirma o diretor executivo da American Airlines

O voo 976 do Aeroporto Internacional John F. Kennedy , em Nova Iorque, com destino a Santa Ana, na Califórnia, aterrou em segurança em Denver, onde a polícia "retirou e prendeu o passageiro", informou a companhia aérea.

Uma fonte familiarizada com os pormenores do incidente disse que "o ataque não foi provocado", acrescentando que o passageiro foi para a parte de trás do avião e deu dois murros na cara da hospedeira, partindo-lhe o nariz.

O diretor da American Airlines diz que o incidente de quarta-feira "é uma das piores manifestações de comportamento indisciplinado que alguma vez testemunhámos".

Numa declaração em vídeo publicada nas redes sociais, o diretor executivo da American Airlines, Doug Parker, afirmou que está a apoiar a assistente de bordo ferida e a proibir o homem acusado de a ter agredido de voltar a voar na companhia aérea.

"Isso não é suficiente", disse Parker. "Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que ele é processado em toda a extensão possível."

O FBI disse que está a investigar o incidente. A agência disse que nenhuma prisão foi feita e sua investigação está em andamento.

A Administração Federal da Aviação também disse na quinta-feira que vai investigar o incidente.

A American Airlines está a colaborar com as autoridades, segundo o porta-voz da companhia aérea, Curtis Blessing. "Estamos indignados com os relatos do que aconteceu a bordo", disse Blessing.

A FAA adoptou uma política de tolerância zero para passageiros indisciplinados a bordo de voos no início deste ano. A agência disse em agosto que emitiu mais de US $ 1 milhão em multas para passageiros indisciplinados em 2021.

Uma multa de US $ 45,000, anunciada em agosto, foi contra um passageiro acusado de jogar sua bagagem em outro passageiro e, enquanto estava deitado no chão do corredor, "agarrando uma comissária de bordo pelos tornozelos e colocando a cabeça na saia dela".

Na sua última atualização, a FAA disse que este ano houve 4.941 relatórios de passageiros indisciplinados.

Um inquérito da Associação de Assistentes de Bordo divulgado em julho revelou que, dos 5 000 assistentes de bordo inquiridos, 85% afirmaram ter lidado com passageiros indisciplinados em 2021.

De acordo com 61% dos inquiridos, os passageiros desordeiros utilizaram linguagem sexista, racista e/ou homofóbica, enquanto 17% afirmaram ter sido vítimas de um ataque físico este ano.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com