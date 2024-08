- Agência de Inteligência: Um número significativo de vidas salvas durante a performance Swift em Viena

Terroristas pretendiam eliminar milhares de indivíduos em um show da Taylor Swift em Vienna, de acordo com informações da CIA dos EUA. Essas informações foram compartilhadas pelo diretor adjunto da CIA, David S. Cohen, em uma reunião de inteligência em Washington. Anteriormente, o "The New York Times" também havia mencionado isso. Cohen afirmou: "Eles tinham planos para eliminar um número significativo, milhares, nesse concerto". Ele também revelou que a CIA havia fornecido informações sobre essas intenções terroristas às autoridades austríacas.

O trio de shows realizados pela Swift (34) no Ernst-Happel-Stadion em Vienna teve que ser adiado abruptamente em agosto devido a um alerta de terror. Antes disso, dois jovens foram detidos. Um de 19 anos é suspeito de ter planejado dirigir um veículo carregado com explosivos em direção à multidão de fãs da Swift fora do estádio, resultando em uma tragédia. Ele havia anteriormente jurado lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) online.

O local pode abrigar mais de 60,000 espectadores. Além disso, eram esperadas dezenas de milhares de pessoas sem ingressos ao redor do estádio para comemorações.

Ambos os suspeitos estão atualmente detidos. O principal suspeito, um de 19 anos, e seu suposto cúmplice mais jovem estão sendo investigados por suposta participação em um grupo terrorista e organização criminosa.

As informações compartilhadas por Cohen também mencionaram que a Comissão na Áustria foi alertada sobre as intenções terroristas em relação ao show da Taylor Swift em Vienna. Após o alerta de terror, a Comissão aumentou as medidas de segurança no Ernst-Happel-Stadion para garantir a segurança dos espectadores.

