- Adorando o encanto das unhas de tons pastel de um tom verde macio.

O outono está chegando, trazendo tons aconchegantes, vestimentas confortáveis e o estilo de camadas tão amado na moda. No entanto, neste ano, há uma tonalidade de cor que as pessoas costumam associar à primavera: o verde menta. Esta suave tonalidade pastel está ganhando destaque entre os fãs da beleza, especialmente nas unhas, à medida que nos aproximamos do outono de 2024. Como essa cor fresca e revigorante pode se misturar harmoniosamente com uma estética outonal?

Por que o verde menta é a cor ideal para as unhas no outono

O verde menta, uma mistura tranquilizante de verde e azul com uma pitada de branco, irradia frescor, serenidade e frescura. Embora o outono seja geralmente dominado por tons ricos como borgonha, amarelo mostarda e marrons terrosos, o verde menta oferece um contraste delicioso. Esta cor traz um elemento de leveza à estação sombria, servindo como um lembrete de que o outono não precisa ser tudo triste e sombrio. Em particular, nas primeiras semanas do outono, quando ainda há dias ensolarados e quentes intercalados com as nuvens, o verde menta é uma excelente escolha para pontear entre as cores vivas do verão e os tons mais suaves do outono.

O verde menta se alinha perfeitamente com as tendências do outono de 2024. Esta estação é tudo sobre cores naturais, contrastes suaves e estéticas limpas. "Chic de baixa chave" é a palavra de ordem tanto na moda quanto na beleza. As unhas de verde menta combinam perfeitamente com tons neutros como bege, creme ou taupe, criando um visual que é contemporâneo de forma sutil. Além disso, a cor se harmoniza facilmente com joias douradas, que são particularmente populares neste outono.

Três ideias de design de unhas tendência para o outono

Aqui estão três ideias de design de unhas da moda para ajudar você a integrar o verde menta ao seu visual de outono:

Design de unhas negativo verde menta

A tendência "negativo" continua a ser um sucesso no outono de 2024. Neste design, uma parte da unha fica sem pintar, enquanto o restante é coberto de verde menta. O contraste entre a unha natural e a cor suave cria um visual minimalista e contemporâneo que complementa a vestimenta simples e elegante.

Pastel encontra brilho

Se você é fã de um visual mais assertivo, esta tendência é a sua cara: design de unhas verde menta encontra detalhes brilhantes. O dourado ou rosa dourado harmoniza lindamente com a cor pastel fria. Seja como linhas finas, pontos ou um "dedo de destaque" solitário, esta combinação adds um toque de luxo sem ser excessivo.

French manicure verde menta

A manicure francesa clássica está recebendo uma atualização colorida neste outono. Em vez da ponta branca tradicional, os entusiastas da beleza estão optando pelo verde menta. Este toque sutil de cor dá à clássica design um twist moderno e divertido. O resto da unha fica em uma tonalidade suave, nude ou rosa, destacando a elegância do design. Esta variação de verde menta da manicure francesa é versátil e pode ser combinada com ambos os visuais casuais e elegantes do outono.

O verde menta, sendo uma tendência refrescante do outono de 2024, se mistura facilmente com a paleta de cores naturais da estação e estéticas limpas. Ele oferece um contraste delicioso aos tons ricos habituais do outono, trazendo uma leveza e um equilíbrio entre as cores vibrantes do verão e as tons mais suaves do outono.

Além disso, as unhas de verde menta se alinham perfeitamente com a tendência de moda do outono deste ano, "chic de baixa chave", combinando facilmente com tons neutros e joias douradas.

