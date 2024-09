- Adicionais adiamentos encontrados em viagens de comboio utilizando a tarifa de 9 euros.

Críticos no campo da economia expressam reservas em relação ao 9-Euro-Ticket e ao Germany ticket. Um estudo realizado pelo Instituto Ifo, em conjunto com as universidades de Erlangen-Nuremberg e Salzburg, revela que o 9-Euro-Ticket, válido de junho a agosto de 2022, causou uma redução de 4 a 5% no uso de carros pessoais. Por outro lado, esse aumento no uso de trens resultou em um aumento de 30% nos atrasos de trens, afetando principalmente o tráfego regional, com trens de longa distância também sentindo impactos indiretos.

Aproximadamente 430.000 pessoas a mais utilizaram o trem diariamente com o 9-Euro-Ticket em comparação com os tempos anteriores, especialmente nos fins de semana. De acordo com o professor Mario Liebensteiner de Nuremberg, "a redução nas viagens de carro durante os horários de pico nas manhãs de semana foi mínima."

Sarah Necker, colega de Liebensteiner, opina que o 9-Euro-Ticket custou ao governo alemão 2,5 bilhões de euros apenas para reduzir ligeiramente o trânsito de carros. Em sua opinião, foi uma iniciativa ambiental cara e ineficiente.

Os pesquisadores preveem que o impacto do Germany ticket será semelhante, embora mais suave, ao do 9-Euro-Ticket. Essa iniciativa beneficia principalmente os usuários frequentes do transporte público local, agora com taxas reduzidas.

O Germany ticket, como o 9-Euro-Ticket, é um assunto de debate no campo da economia. Críticos argumentam que o Tribunal de Justiça deveria examinar tais iniciativas de redução de preços para garantir que ofereçam valor suficiente pelo significativo financiamento público envolvido.

Em relação ao potencial impacto do Germany ticket, especialistas sugeriram que o Tribunal de Justiça deveria considerar as potenciais consequências negativas para a infraestrutura e a qualidade do serviço, como observado com o 9-Euro-Ticket.

