Acusação de agressão sexual contra o músico Garth Brooks

Cantor do País Garth Brooks é Acusado de Assalto Sexual por Ex-Funcionária; Nega Acusações e Processa

O astro da música country Garth Brooks está sob escrutínio após ser acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária, que atuou como sua maquiadora e cabeleireira por anos. Uma ação judicial foi apresentada na Suprema Corte de Los Angeles na quinta-feira, com a acusadora mantendo seu anonimato, sendo identificada como "Jane Doe", para proteger sua privacidade. A acusadora alega que o incidente abusivo ocorreu em 2019 em um hotel de Los Angeles. De acordo com a mídia britânica Sky News, Jane Doe viajou para Los Angeles com Brooks em seu jato privado e alegou que ele reservou um quarto onde ela teria sido supostamente assediada e esperava que ela fizesse sua maquiagem e cabelo depois.

O advogado Douglas H. Wigdor elogiou sua cliente por ter coragem de apresentar acusações contra o astro da música.

Contra-Ataque de Brooks: "Acusações Infundadas"

Antes da ação judicial, Brooks apresentou uma ação judicial antecipada contra a acusadora residente no Mississippi em setembro. De acordo com a ação judicial, Brooks acusa a acusadora de tentativa de extorsão e difamação, alegando que ela pediu milhões de dólares para não apresentar uma ação judicial.

Na quinta-feira à noite, Brooks emitiu um comunicado à revista People, negando as acusações em geral. "Nos últimos dois meses, enfrentei uma série de ameaças, mentiras e histórias desanimadoras sobre meu futuro se eu não pagasse milhões para ficar em silêncio", afirmou Brooks. "Isso me deu a sensação de estar sob a mira de uma arma."

Ele se recusou a assumir a culpa. "Não importa o valor, pagar dinheiro para ficar em silêncio ainda equivale a aceitar atos hediondos que nenhum ser humano deveria infligir em outro", continuou seu comunicado. "Apresentamos uma ação judicial contra ela há quase um mês para combater a extorsão e a difamação. Na ação judicial, escolhemos permanecer anônimos para proteger as famílias de ambos os lados." Brooks é conhecido apenas como John Doe na ação judicial.

