- Ação legal contra Trump relacionada ao uso do "Exército das Sete Nações"

Jack e sua ex-cônjuge Meg White, anteriormente conhecidos como o duo de rock The White Stripes, estão tomando medidas legais contra Donald Trump. Eles afirmam que o candidato republicano à presidência está utilizando sua música de sucesso "Seven Nation Army" em sua campanha política sem obter a autorização necessária.

Em seu Instagram, Jack compartilhou uma captura de tela da ação judicial apresentada ao lado de Meg em Nova York. A legenda dizia: "Esta máquina está enfrentando fascistas".

Utilização Não Autorizada de "Seven Nation Army"

De acordo com a publicação do setor de entretenimento "Variety", a documentação da ação judicial mostra que Trump e sua equipe de campanha não procuraram nem receberam o consentimento da banda para usar sua música, nem responderam aos esforços legais para mediar a questão. De acordo com The White Stripes, Trump e sua equipe estavam cientes do uso não autorizado da música, o que provocou violação de direitos autorais. Como resultado, eles estão agora buscando danos compensatórios contra Trump e seus associados.

No final de agosto, "Variety" relatou que Jack havia emitido uma ameaça de processo contra a campanha de Trump depois que sua assistente de comunicações adjunta, Margo Martin, incluiu a música "Seven Nation Army" em um vídeo excluído no X, mostrando a entrada de Trump no palco.

Além disso, a queixa também se refere à condenação anterior de The White Stripes de Donald Trump durante a campanha de 2016, quando ele usou o termo "Seven Nation Army". Eles expressaram forte descontentamento com essa associação. O uso da música agora é considerado "ainda mais repulsivo", já que eles "repudiam veementemente as políticas e medidas do réu Trump durante sua presidência e aquelas que ele propôs para seu segundo mandato".

Músicos Resistindo Trump e Sua Campanha

The White Stripes não são os únicos músicos a expressar publicamente sua oposição ao uso de sua música na campanha de Trump. Recentemente, personalidades famosas como Céline Dion (56), a família do falecido músico de soul Isaac Hayes (1942 - 2008) e Beyoncé (43) também fizeram manchetes por esse motivo.

A ação judicial apresentada por Jack e Meg White alega que Trump e sua equipe de campanha não obtiveram seu consentimento para usar "Seven Nation Army", o que levou ao uso não autorizado do sucesso dos White Stripes na campanha política. A ameaça de ação legal de Jack contra Trump segue a inclusão da música por parte da assistente de comunicações adjunta de sua campanha.

Leia também: