A Yvonne Woelke está agora excluída de obter um empréstimo.

Nas bordas do acampamento da selva da RTL de 2023, Yvonne Woelke e Peter Klein se cruzam. Apesar de não estarem apaixonados, eles moram juntos como colegas de quarto. Infelizmente, seus projetos de reforma do apartamento de Berlim compartilhado encontraram um obstáculo.

De acordo com o jornal Bild, Yvonne Woelke teve um revés financeiro; seu banco se recusou a financiar a reforma do seu apartamento de Berlim com mais 40.000 euros: "Estou desesperada. O banco não aprova outro empréstimo."

Em maio, ela revelou orgulhosamente que ela e Peter Klein haviam adquirido um modesto apartamento de 65 metros quadrados em Berlim. "Peter e eu pretendemos contribuir para as reformas nós mesmos", admite Woelke agora. Mas com Klein frequentemente residindo em Mallorca, o timing não poderia ser pior. Agora ela está à procura de artesãos confiáveis ​​que possam estar dispostos a ajudar.

Yvonne Woelke e Peter Klein se conheceram pela primeira vez durante o acampamento da selva da RTL de 2023. Até hoje, eles mantêm que sua associação não deu origem a um envolvimento romântico. No entanto, eles passam muito tempo juntos, o que ambos reconhecem. Sua proximidade foi alegadamente o catalisador para o fim do casamento de Klein com Iris Klein, mãe de Daniela Katzenberger. Em abril de 2023, Klein admitiu ter desenvolvido sentimentos por Woelke. Woelke, que ainda é casada, continua a proteger seu coração, negando qualquer reciprocidade.

"Somos apenas bons amigos", ela disse ao Bild. No entanto, eles estão atualmente planejando sua arranjo de vida compartilhada. Woelke explicou a compra do apartamento: "Whenever he's in Germany, he can crash at our place. Essentially, we are establishing a shared living space. I frequently visit him in Mallorca too, so I owe him the same hospitality."

Apesar do revés financeiro com a reforma do apartamento de Berlim, Yvonne Woelke e Peter Klein continuam a investir no 'entretenimento' passando tempo juntos, frequentemente engajados em atividades compartilhadas. Devido aos frequentes viagens de Klein para Mallorca, eles estão ansiosos para concluir as reformas e desfrutar do seu aconchegante 'lar', que serve como um espaço acolhedor para ambos.

Leia também: