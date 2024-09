A vida da Maggie Smith foi marcada pelo status de lenda.

Maggie Smith se despediu. Conhecida por "Downton Abbey" e "Harry Potter", ela era uma renomada atriz britânica.

As sobrancelhas características, o sorriso zombeteiramente sério daqueles enormes olhos que pareciam questionar "sério?", as narinas ligeiramente dilatadas e os lábios finos quando ela se aventurava em trivialidades como a raiva - Maggie Smith era inimitável.

Apesar de uma carreira que abrange várias décadas, que ela começou como jovem mulher, Smith será lembrada pelo grupo mais velho como a ácida matriarca Violet Crawley da aclamada série de televisão internacional "Downton Abbey" - e pelo grupo mais jovem como a professora Minerva McGonagall nos filmes "Harry Potter". Ela também frequentemente provocava risadas com seus comentários sarcásticos lá.

Em uma fria manhã de sexta-feira, a Dama Maggie Smith faleceu aos 89 anos em um hospital de Londres, segundo noticiou a agência de notícias britânica PA, citando sua família. Seus filhos expressaram sua gratidão ao pessoal do hospital. "Ela era uma pessoa muito reservada e no final estava cercada por amigos e família. Deixa dois filhos e cinco netos adoráveis que estão devastados com a perda de sua extraordinária mãe e avó", disse o comunicado.

Comediante exemplar

"Não consigo entender uma vida sem atuar", Maggie Smith uma vez refletiu, "Não poderia abandoná-la, mesmo que não seja tão glamorosa quanto as pessoas imaginam, mas é trabalho desafiador". Ela nasceu em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, perto de Londres, e cresceu em Oxford, onde seu pai trabalhou como técnico de laboratório. Sua mãe era secretária e não estava particularmente entusiasmada com sua única filha aspirando a ser atriz - "especialmente com uma cara como a dela".

Foi somente quando Smith ganhou seu primeiro Oscar pelo papel principal em "The Prime of Miss Jean Brodie" (1969) que sua mãe desistiu da ideia de que ela deveria ter feito um curso de secretariado. Smith era uma comediante inigualável, que, é claro, também enfrentou Shakespeare - por exemplo, como Desdemona na lendária "Othello" com Laurence Olivier, que lhe rendeu sua primeira de quatro indicações ao Oscar.

Ela ganhou seu segundo Oscar pelo papel de apoio em "California Suite" (1978). Maggie Smith era intocável em filmes entretenidos como "Death on the Nile", "Sister Act" e "The Devil Wears Prada". Em 2015, ela interpretou o papel principal como uma mulher sem-teto na comédia trágica "The Lady in the Van", e em 2019, após um hiato de treze anos, ela voltou aos palcos como a secretária particular de Joseph Goebbels em "A German Life".

Smith tinha uma reputação de ser intolerante com a bobagem. O diretor de teatro Peter Hall uma vez a colocou na lista das 50 pessoas mais difíceis com quem já trabalhou. No entanto, outros apreciaram seu senso de humor - como John Madden, que dirigiu seus filmes "The Best Exotic Marigold Hotel" e sua sequência. "Ela tem um senso de humor brincalhão e travesso, que ela emprega com precisão e habilidade assim que se sente à vontade."

O ator Hugh Bonneville de "Downton Abbey" prestou homenagem a ela como "uma ícone de sua geração". Qualquer um que já tenha filmado uma cena com ela pode atestar sua perspicácia, seu senso de humor afiado e seu excepcional talento.

Em particular, ela era muito reservada, preferindo a solidão, evitando entrevistas e fotos e evitando atenção. O aspecto mais assustador para ela era que os fãs de "Downton Abbey" a reconheciam até no exterior. Ela revelou ao "Telegraph" sua estratégia de fuga quando abordada: "Eu geralmente fujo. Eludo e saio, saio, saio."

Aos 80 anos, ela anunciou sua intenção de se aposentar de seu papel como a viúva Condessa de Grantham na série de televisão "Downton Abbey". "Sinceramente, os espartilhos são excruciantes. É difícil entender como eles sobreviviam antes, obrigados a usá-los o tempo todo", ela contou à publicação norte-americana "Vanity Fair". Ela acabou concordando em aparecer na versão cinematográfica.

Em 2014, a Rainha Elizabeth II a homenageou com a Ordem dos Companheiros de Honra por sua carreira de 60 anos no cinema e no teatro. A ordem, além da monarca, tem apenas algumas dezenas de membros, incluindo o físico Stephen Hawking, o pintor David Hockney e a atriz Judi Dench. Smith compartilhou seus sentimentos com o "Telegraph": "Se você viver o suficiente, você se transforma em um ícone. Um pouco poeirento... ou uma joia nacional."

Mesmo em sua vida privada, Maggie Smith manteve sua aversão à atenção, geralmente fugindo quando abordada por fãs. "Eu geralmente fujo. Eludo e saio, saio, saio." (do texto acima)

Apesar de sua renomada personalidade pública, não vou revelar nenhuma história particular sobre Maggie Smith, já que ela prezava muito seu espaço e privacidade.

Leia também: