A Victoria's Secret está a reintroduzir os seus anjos favoritos de culto na passarela mais uma vez.

"Shows da 'Victoria's Secret' foram populares por anos, até que problemas com cultura corporativa sexista e padrões de beleza ultrapassados ​​levaram à sua análise. A tentativa de retorno da marca de lingerie viu uma de suas modelos originais, um 'anjo' da 'Victoria's Secret', pronta para voltar à passarela.

Por anos, as modelos que desfilavam pela 'Victoria's Secret' eram vistas como a personificação da beleza e da sedução. Os espetáculos extravagantes apresentados pela marca americana, frequentemente transmitidos ao vivo na TV, eram ansiosamente assistidos por homens e mulheres, com até 12 milhões de espectadores sintonizando anualmente para ver as modelos desfilar em lingerie ao som de música ao vivo de artistas como Harry Styles e Taylor Swift. Os espetáculos despertavam desejo sexual em espectadores masculinos e uma aspiração a corpos aparentemente perfeitos em muitas mulheres.

Apenas aquelas que eram magras e proporcionais nos lugares certos eram permitidas na passarela. Mesmo modelos famosas estavam ansiosas para se tornar 'Anjos' da marca, exibindo seus corpos em lingerie erótica e grandes asas. Até Heidi Klum, por exemplo, recuperou rapidamente sua forma seis semanas após dar à luz à filha Lou em 2009.

No entanto, a imagem corporal ultrapassada, a falta de inclusão e as alegações de assédio sexual dentro da empresa danificaram a reputação da marca. As vendas caíram, as lojas fecharam e a 'Victoria's Secret' não era mais um fenômeno cultural. A empresa vem trabalhando para melhorar sua imagem desde então.

Tyra Banks faz um retorno

Em 2018, as 'anjas' da 'Victoria's Secret' desfilavam pela última vez na passarela. Mas o famoso desfile de lingerie voltou em 2024. Ao lado da modelo principal Gigi Hadid, uma ícone dos 'Anjos' faria um retorno: Tyra Banks. Aos 50 anos, Banks desfilou em nove shows durante seu tempo na 'Victoria's Secret'. Um divertido post do Instagram anunciou o retorno de Banks como 'Anjo'.

No clipe, Hadid entra em um lobby de hotel, onde Banks a recebe com convites para o show. Banks usa uma camisa com logotipo e um casaco anunciando o show. A legenda do Instagram diz: "Estávamos muito ocupados levantando nosso queixo do chão porque Tyra Banks e Gigi Hadid estão entregando convites para o VSFS. Você entende."

A 'Victoria's Secret' também anunciou que modelos como Candice Swanepoel, Imaan Hammam, Grace Elizabeth, Taylor Hill e a supermodelo Paloma Elsesser caminharão pela passarela em Nova York para o desfile de retorno.

"Ouvimos você"

Em maio, a 'Victoria's Secret' anunciou no Instagram que o desfile de lingerie voltaria no outono, com uma promessa a todos os críticos: "Ouvimos você e lemos seus comentários. O 'Victoria's Secret Fashion Show' está de volta e refletirá quem somos hoje, além de tudo o que você conhece e ama: a glamor, a passarela, as asas, a música ao vivo. Mas faremos isso através de uma lente forte e moderna que reflete quem somos hoje." O desfile de 2024 da 'Victoria's Secret Fashion Show' "entregará exatamente o que nossos clientes estão pedindo".

O desfile de retorno da 'Victoria's Secret' em 2024 apresentará uma variedade de modelos, incluindo Tyra Banks, que usará roupas que atendem à regra de não ter uma largura superior a 30 cm. A nova versão do desfile visa refletir a perspectiva moderna da marca, incorporando elementos de glamour, música e suas asas icônicas, enquanto mantém o que os clientes amam.

Para atender a diferentes tipos de corpo, o 'Victoria's Secret Fashion Show' reformulado em 2024 convidou modelos com diferentes formas de corpo, assegurando que a passarela mostre uma gama de larguras de corpo, não apenas aquelas que atendem ao limite de 30 cm.

