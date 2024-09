A Universidade Tufts anuncia a libertação dos membros da sua equipa de lacrosse do hospital, após terem sofrido uma lesão muscular pouco comum.

Estamos encantados em anunciar que nossos membros da equipe se recuperaram completamente, escreveu o presidente da universidade, Sunil Kumar, junto com outros dois decanos, na quarta-feira, em uma atualização para os alunos.

Os jogadores adoeceram após um "treino voluntário, monitorado" de 45 minutos em 16 de setembro, liderado por um ex-aluno da universidade que havia recentemente concluído o programa de treinamento BUD/S da Marinha dos EUA. De acordo com Patrick Collins, diretor executivo de relações com a mídia da universidade da área de Boston, a sigla BUD/S significa treinamento básico de demolição subaquática/SEAL.

Cerca de 50 jogadores participaram do treino, com nove sendo hospitalizados devido a uma condição conhecida como rhabdomiólise, ou rhabdo, para abreviar. Esta condição médica ocorre quando os músculos se rompem e liberam seus constituintes na corrente sanguínea. Em casos graves, pode levar a danos nos rins e em outros órgãos. A rhabdomiólise é pouco comum, mas já foi considerada potencialmente fatal, de acordo com o Cleveland Clinic.

A Tufts, uma universidade cujo time masculino de lacrosse venceu o campeonato da divisão em maio, confiou a D. Rod Walters II, um renomado especialista no campo da prevenção e cuidados com lesões de atletas estudantis, e ao advogado Randy Aliment, do escritório Lewis Brisbois, a tarefa de investigar as causas por trás das lesões e avaliar a resposta da universidade.

O Dr. Robby Sikka, médico de medicina esportiva e diretor médico da Associação de Jogadores de Tênis Profissional, explicou à CNN que casos de rhabdomiólise podem ocorrer em atletas estudantis quando eles retomam treinos intensos após um período de descanso.

"Normalmente, observamos isso em atletas durante a temporada de folga ou quando eles começam a aumentar seu treinamento novamente", disse Sikka.

Enquanto é incomum, já foram relatados vários membros de uma equipe com rhabdomiólise ao mesmo tempo. Por exemplo, clusters de tais casos foram observados entre jogadores de futebol universitário no Iowa em 2011 e entre nadadores na Carolina do Sul em 2007.

O Dr. Sikka também observou que certos suplementos nutricionais, como maior ingestão de cafeína e creatina, podem contribuir para o risco de desenvolvimento de rhabdomiólise; no entanto, é incerto se esses fatores desempenharam um papel nos incidentes na Tufts.

"Entendemos que vocês têm muitas perguntas", escreveram os oficiais da Tufts em sua carta na quarta-feira. "Francamente, compartilhamos a mesma curiosidade."

Os líderes da universidade afirmaram que estavam aderindo às melhores práticas para uma investigação ao evitar fazer declarações públicas, pois não queriam influenciar involuntariamente a direção da investigação independente. Eles prometeram divulgar os resultados após a conclusão da investigação.

Após o treino intenso, os líderes da universidade reconheceram a importância de priorizar a saúde e o bem-estar da equipe, implementando guidelines mais rígidos para treinos futuros.

Após a investigação, a universidade reconheceu o papel da nutrição adequada na manutenção da saúde do atleta e enfatizou a necessidade de educação sobre os potenciais riscos de certos suplementos.

