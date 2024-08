A união ao longo da vida era minha aspiração, segundo Ralf Schumacher

Recentemente, Ralf Schumacher, ex-piloto de corrida, tem sido o centro das atenções devido a uma desavença pública com sua ex-esposa, Cora Schumacher. Eles trocaram farpas no Instagram. De acordo com Ralf, ele está determinado a deixar essa fase para trás e está desfrutando da vida mais do que nunca, como expressou em uma entrevista.

Há mais de um mês, Ralf está sob os holofotes após algumas revelações pessoais. Recentemente, seu divórcio de Cora foi notícia de capa, marcando um tipo único de drama. No entanto, em uma entrevista recente à revista croata "Gloria", Ralf destacou os aspectos positivos de seu novo relacionamento com Étienne Bousquet-Cassagne. Ele compartilhou abertamente: "Eu nunca fui tão feliz!"

Refletindo sobre sua privacidade, Ralf mencionou que é cuidadoso em revelar detalhes de sua vida pessoal. No entanto, para dar uma jornalista da Croácia uma visão interna de sua vida, ele convidou-a para sua vinícola no município esloveno de Brda, ao lado de Étienne. Ralf compartilhou sinceramente: "Eu sempre sonhei em me casar, ter filhos e passar a vida com alguém. Esse era meu plano, mas não deu certo. Há outros no mundo que também passaram por divórcio. E agora, eu me encontro em um capítulo completamente novo da minha vida, e nunca fui tão feliz."

Recentemente, os Schumachers se encontraram no meio de uma troca de farpas no Instagram. Ralf compartilhou inicialmente uma conversa privada, tentando provar que Cora sabia sobre seu relacionamento com Étienne, apesar de suas declarações em uma entrevista à "Spiegel". Em seguida, Cora rebateu com suas próprias postagens, parecendo querer mostrar que Ralf não tinha sido completamente honesto sobre seu relacionamento desde abril de 2023. Ambos os ex-cônjuges removeram suas postagens desde então.

