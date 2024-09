- "A transformação obsessiva de Gaga e Phoenix": Discussão sobre perda de peso de Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix e Lady Gaga perderam uma quantidade considerável de peso para seus papéis no próximo filme "Joker: Folie a Deux". Durante um evento em Veneza, Phoenix falou sobre Gaga, dizendo: "Rehearsamos juntos, depois você estava ausente por um mês, e quando voltou, tinha perdido muito peso. Foi impressionante, parecia um desafio difícil". Gaga concordou, acrescentando: "Acho que nós dois nos transformamos em nossos personagens à medida que a história avançava, prestando atenção a cada detalhe".

Esta sequência do thriller de sucesso de Todd Phillips (2019) vê Lady Gaga assumindo o segundo papel principal. O filme, uma mistura de thriller e musical, está concorrendo no Festival de Cinema de Veneza.

Gaga como Arlequina

Após os atos criminosos de Joker no filme anterior, Arthur Fleck (Phoenix) agora está na prisão, à espera do julgamento. Enquanto está detido, ele encontra sua parceira - interpretada por Gaga, usando uma versão do personagem Arlequina dos quadrinhos chamada Lee.

"Joker: Folie a Deux" estreia hoje no Festival de Cinema de Veneza, seguindo os passos do primeiro capítulo, que recebeu a maior honraria do festival em 2019. Phoenix também ganhou o Oscar de Melhor Ator nessa época. Na ocasião, Phoenix também compartilhou detalhes sobre sua perda de peso para o papel.

Em resposta a perguntas sobre sua atual perda de peso, Phoenix refletiu: "Não tenho certeza, não lembro exatamente". Ele expressou arrependimento por suas conversas anteriores sobre o assunto. "Você começa a se obcecar em alcançar um certo peso, então não consegue evitar falar sobre isso. Depois, parece que o ator está se gabando de sua perda de peso".

No final, ele admitiu estar frustrado consigo mesmo por excesso de discussão. "Desta vez, prometi não repetir esse erro. Então não vou, mas foi em torno de 47 libras", brincou ele, antes de admitir: "Não, não tenho certeza absoluta".

A significativa perda de peso de Gaga foi notada quando ela voltou aos ensaios após um mês de ausência, impressionando Phoenix com seu compromisso em se transformar em seu personagem. A perda de peso foi parte de sua preparação para seu papel como Arlequina em "Joker: Folie a Deux", onde ela interpreta a parceira de Arthur Fleck no filme.

Leia também: