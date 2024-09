A Theresa Fischer concluiu os procedimentos cirúrgicos nas pernas.

Em 2019, a 14ª temporada de "Germany's next Topmodel" (GNTM) viu Simone Kowalski como vencedora. Mas foi a participante Theresia Fischer, que ficou em 11º lugar, quem chamou mais atenção. Isso não foi devido à aptidão de Fischer como modelo, mas sim às suas cirurgias de beleza incomuns.

Fischer começou sua jornada cirúrgica em 2016, buscando alongar suas pernas - uma consequência de bullying na escola que a fez se sentir pequena. Ela explicou que nesse tipo de cirurgia, os ossos da coxa são cortados por dentro e hastes telescópicas são inseridas em ambos os lados, que se estendem gradativamente por um milímetro por dia.

No entanto, as cirurgias não pararam por aí. Fischer também passou por procedimentos nas pernas, citando dificuldades com algumas posições sexuais e falta de flexibilidade na cama como razões.

Ela agora mede 1,84 metro

As cirurgias não foram sem complicações e dor intensa. Os médicos operaram nas pernas de Fischer um total de oito vezes antes de remover as hastes de extensão e parafusos de suas pernas inferior em meados de junho. O procedimento, parece, finalmente chegou ao fim. Fischer agora mede 1,84 metro, mais alta do que sua altura original de 1,70 metro.

Fischer não conseguiu conter sua alegria quando foi entrevistada pelo jornal Bild em um evento recente em Hamburgo. "Devo dizer, estou muito mais flexível e graciosa agora - até na cama. Porque as proporções estão equilibradas", ela compartilhou.

Ela também expressou seu alívio, dizendo "Estou apenas feliz por finalmente ter deixado isso para trás. Que tenho pernas em que posso caminhar novamente. Que agora posso mostrar o dedo para ele, porque ele não tem mais a representante que sempre quis: uma mulher modelo alta ao seu lado."

O ex de Fischer, o documentarista Thomas Behrend, é quem ela acusou de pressioná-la a passar por cirurgia de alongamento de pernas. Fischer e Behrend, 28 anos mais velho, se casaram simbolicamente ao vivo na TV durante a final do GNTM 2019, antes de oficializar o casamento no dia seguinte no cartório. No entanto, eles se separaram em 2022. Hoje, Fischer está em um relacionamento com um dentista chamado Stefan, que, assim como Behrend, é 26 anos mais velho.

A jornada única de Theresia Fischer na 14ª temporada de "Germany's next Topmodel" chamou a atenção apesar de seu 11º lugar, com suas cirurgias de beleza incomuns se tornando o foco principal. Após passar por vários procedimentos, Fischer aumentou sua altura, o que lhe permitiu experimentar maior flexibilidade e uma nova confiança em sua vida cotidiana.

Leia também: