- A suposta "estratégia de separação" atribuída a Swift e Kelce é infundada.

O romance de mais de um ano entre a estrela pop Taylor Swift (34) e o astro do NFL Travis Kelce (34) tem sido um assunto constante nas colunas de fofocas. No entanto, os recentes boatos sobre uma possível separação do casal estão gerando muito burburinho. Planejamentos de separação, supostamente elaborados pela agência de relações públicas de Kelce, estão circulando online. A Full Scope PR, em Los Angeles, representando Kelce, emitiu um comunicado declarando que os documentos são "completamente falsos e fabricados". A agência nega ter criado os documentos e está buscando assistência legal para rastrear as pessoas responsáveis pela falsificação.

Os documentos falsos supostamente continham rascunhos de anúncios de separação

O papel amplamente circulante traz o nome da Full Scope e descreve uma "estratégia de mídia abrangente" para Kelce após a separação. O comunicado à imprensa estava programado para ser lançado em 28 de setembro. Ele especifica um tom "amigável e respeitoso" para a declaração de separação. Inclui até um rascunho com a linha, "Eles permanecem amigos e desejam o melhor um para o outro".

No verão de 2023, Swift e Kelce tornaram seu relacionamento público. Desde então, a cantora e o jogador de futebol são inseparáveis. Kelce joga pelos Kansas City Chiefs na NFL, tendo vencido três Super Bowls com a equipe. O beijo apaixonado deles após a vitória no Super Bowl em fevereiro passado viralizou. Swift ("Shake It Off", "Anti-Hero") surpreendeu os fãs em junho durante sua "Eras Tour" quando Kelce inesperadamente se juntou a ela no palco durante um concerto em Londres.

Os documentos falsos, atribuídos à Full Scope PR, propunham uma estratégia de separação do astro do NFL de sua namorada de alto perfil, aludindo a Taylor Swift, parceira de Travis Kelce, que joga na NFL. Apesar dos boatos, a NFL e os representantes de Kelce negaram veementemente esses planos fabricados.

Apesar da temporada da NFL estar a todo vapor, a NFL e seus astros, incluindo Travis Kelce, continuam a fazer manchetes fora do campo devido aos boatos constantes sobre seu relacionamento com Taylor Swift.

Leia também: