- A sua experiência no campo foi influenciada pela idade.

Thorsten Legat (55) começou sua segunda passagem pelo Acampamento da Selva com grandes expectativas, tendo criado um clássico no formato com seu "Kasalla". Sua meta era vencer o "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

Após perder um desafio e ter Eric Stehfest (35) e Mola Adebisi (51) escolherem Gigi Birofio (25) em vez dele no dia 13, ele foi obrigado a deixar o acampamento, chorando amargamente. Em uma entrevista à agência de notícias spot on news, Legat falou sobre sua passagem pela Selva, incluindo sua saída emocionante, os desafios do envelhecimento, o comportamento de seus colegas de acampamento e sua própria estratégia.

A "dor" de sua saída da Selva já sarou?

Thorsten Legat: Para ser honesto, ainda estou de luto. Olho para trás e vejo como abordei a tarefa e o que aconteceu depois - ainda é incrivelmente difícil para mim, mesmo hoje. Não tanto quanto antes, mas algumas coisas ficam no coração e na mente. Ainda estou de luto porque amo o Acampamento da Selva mais do que qualquer outra coisa e sinto que pertenço àquela família.

Ainda está amargamente desapontado com o rumo dos acontecimentos?

Legat: Não, não estou desapontado. Aceito como um esportista. Não estou desapontado, estou triste porque gostaria de ter ganhado. O fato de minha missão ter terminado e eu ter falhado contra os melhores me deixou um pouco triste.

Você estava bastante confiante, mas Mola e Eric disseram que você era "muito confiante"...

Legat: Se eu abordar esse formato com a atitude de que não quero, não farei desafios, apenas colecionarei - então sou uma má pessoa. Quero provar meu valor, é isso que acontece porque fui um atleta de alto nível. Fui jogador da Bundesliga por 16 anos, faço artes marciais há 51 anos. Se não posso mostrar essa vontade, então você tem que se perguntar o que estou fazendo aqui. Preciso polarizar também. A abordagem de entrar e varrer todos, isso me motiva, é minha exigência. Mas se não der certo, então aceito e sou um esportista absoluto com fair play.

Você mostrou um lado diferente de si mesmo, até chorando abertamente. Esperava se emocionar tanto?

Legat: Dependia da situação. Recebi perguntas pelo telefone da Selva que me tocaram. Então você fica emocionado, mesmo que não queira, e as lágrimas vêm, até para mim. Sou um homem de família e amo minha família - é quem eu sou e é como vou ficar. Acho que não é uma fraqueza uma pessoa chorar.

Nesse momento emocionante, você se desculpou com Giulia Siegel por alguns comentários. Isso causou alguma confusão entre os outros campistas...

Legat: Conheço a Giulia há alguns dias a mais do que os outros, ela é uma excelente mulher. Tive muito bons contatos com ela, ela queria me ajudar muito. Mas o que vi dela na Selva até agora, isso me assustou um pouco, e eu me mantenho nisso. Mas também é preciso diferenciar: O que eu disse a ela no anúncio de que ela não era uma lenda, isso me machucou. Então pensei: Como posso consertar isso? Porque Georgia e eu arrasamos na caça ao tesouro, pensei: Peça desculpas a ela, porque ela é uma lenda afinal. Ela é uma profissional e esteve lá por alguns dias a mais do que eu e muitos outros, e o que ela passou - eu só precisei me desculpar por essa declaração. Mas pela crítica de seus comentários, não preciso me desculpar. Ela deveria se desculpar por isso.

Você teve mais contato com ela depois do show?

Legat: Tomei a decisão de esperar até que todo o show termine. Preciso deixar tudo acontecer primeiro e depois entrarei em contato com ela, o que também prometi a ela. É preciso saber distinguir: Isso foi um jogo, um show. Não devemos sair lá com raiva e ódio. Ela é Giulia Siegel, eu sou Thorsten Legat, falamos, aceitamos ou não, e então tudo bem.

Gigi riu pelas suas costas e o retratou como inautêntico. Qual é sua opinião sobre ele hoje?

Legat: Isso também me surpreendeu. Quero dizer, ele tem 25 anos, eu tenho 55 - ele é um menino ingênuo que às vezes fala sem saber o que está dizendo. Ele quer polarizar da sua maneira. Mas ele deve saber: Se ele tiver uma grande boca, às vezes ela será parada. Seu caminho é eventualmente exagerado. Mas ele me viu como um concorrente. Ele intitulou outros como peixes pequenos, digo sarcasticamente e de brincadeira: Para mim, ele é um girino. Ele é um jovem na indústria e precisa ver que cresce um pouco. Eventualmente, ele vai encontrar a pessoa errada - não eu - e então levará uma surra como em "Fama Fighting". Não desejo isso a ele, amo ele, gosto dele, mas ele deveria expressar-se com mais cuidado e mostrar respeito a alguém que é alguns anos mais velho.

Antes de sua saída, você queria dar aos outros um "acordar" com sua tática de inventar uma informação secreta - por quê?

Legat: Aquele acampamento era tudo sobre lutar, raiva, barulho, emoções e fúria desde o primeiro dia - pensei que também ia perder a cabeça! Estávamos lá para provar nosso valor e duelar, não lutar. Então pensei: Você é o trapaceiro com o nariz comprido, sempre estrategista. Depois da mentira, olhei para os rostos dos outros competidores e suas reações. É quando você vê os olhos revirar. Pensei: Você jogou direitinho.

Então, você estava tentando provocar seus companheiros de acampamento com sua mentira?

Legat: Bingo. Queria ver como eles iam reagir e como alguns rostos iam mudar.

Olhando para trás: Qual desafio da selva foi o mais difícil para você?

Legat: O acampamento na África do Sul, onde participei aos 55 anos, foi a experiência mais desafiadora da minha carreira inteira. Estremeci, chorei, fui feliz, tive más experiências, estava tudo misturado. Mas faria de novo porque é isso que eu faço.

Você subestimou o desafio da idade?

Legat: Sempre acreditei que aos 45 anos em 2016, eu estava ativo - não que eu não esteja agora, mas envelheci. Pensei: Cuidado, Thorsten, você está entrando como se nada estivesse acontecendo - é, merda, não era esse o caso! Pensei que o céu estava desabando na minha cabeça, foi tão difícil. O terceiro dia me deixou nocauteado por causa da comida, pensei: Isso não está certo! Toda a minha energia havia sumido - e então você está lá, se sentindo como um saco quebrado. Pensei: A idade está falando mais alto. Mas você segue em frente, não mostra nada e faz seu trabalho bem feito, mergulha, deixa algumas piadas rolar - é isso que é entretenimento.

Embaixador: Meus filhos já saíram de casa e estão trilhando seus próprios caminhos. Às 26 e 25 anos, eles deveriam. Minha esposa, sempre romântica, passou os braços ao meu redor e disse: "É maravilhoso que você tenha feito parte disso, estou tão orgulhosa do que você conseguiu alcançar nessa idade." Ela é minha crítica mais dura, mas quando o elogio vem da sua esposa, você deve apreciar e guardar perto do coração.

