A Sony introduz uma variante melhorada e mais potente do PlayStation 5, apelidada de PlayStation 5 Pro.

A próxima PS5 Pro chegará às prateleiras em 7 de novembro, custando $700, o que representa um aumento de 40% em relação ao preço de lançamento da PS5 original em 2020, como anunciado pela Sony na terça-feira. Os pedidos antecipados começarão em 26 de setembro.

O arquiteto-chefe da PS5 Pro, Mark Cerny, revelou durante uma conferência de vídeo que o novo console tem capacidades de computação aprimoradas, capazes de renderizar jogos até 45% mais rápido. "É o console mais poderoso que já criamos", afirmou ele.

A Sony integrou hardware personalizado para aprendizado de máquina e uma biblioteca de IA que melhora a nitidez das imagens, de acordo com Cerny. No entanto, o console não terá uma unidade de disco embutida, que estará disponível separadamente.

Em uma nota digital, a Sony anunciou que o novo console aumentará o desempenho dos jogos antigos, afirmando que "vários jogos receberão atualizações de software gratuitas, permitindo que os jogadores aproveitem as capacidades da PS5 Pro".

Até agora, a Sony vendeu mais de 56 milhões de unidades da PS5 desde seu lançamento. A gigante tecnológica espera vender 18 milhões de consoles PS5 neste ano fiscal. No entanto, isso representa uma ligeira queda em relação aos 20,8 milhões de dispositivos vendidos no mesmo período do ano anterior, de acordo com a Reuters.

As vendas da PS5 ficaram atrás de seu antecessor, a PS4, que vendeu mais de 114 milhões de unidades desde seu lançamento em 2013. A PS4 teve um domínio forte no mercado de games e superou significativamente seu concorrente, o Xbox One, desenvolvido pela Microsoft Gaming.

A integração de hardware personalizado para aprendizado de máquina e a biblioteca de IA na PS5 Pro é esperada para revolucionar a indústria de games, proporcionando novas oportunidades de desenvolvimento tecnológico às empresas. No setor de tecnologia, o anúncio da PS5 Pro pela Sony é um passo importante para o futuro, atraindo o interesse de gamers apaixonados por tecnologia em todo o mundo.

