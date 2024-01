A Sociedade da Neve" faz reviver o conto de sobrevivência dos Andes

De facto, embora o filme fortemente narrado se esforce por apresentar tudo o que aconteceu da forma mais visceral possível, o filme acaba por parecer uma versão ligeiramente prolongada do seu antecessor de 1993, juntando-se a este na rubrica de "Filmes que provavelmente nunca verá num avião".

Escolhido como candidato espanhol ao Óscar de filme internacional, "A Sociedade da Neve" chega à Netflix (depois de uma paragem obrigatória nas salas de cinema), onde os espectadores podem apreciar o que é, alternadamente, uma história cansativa de perda e morte e uma demonstração edificante de coragem e do espírito humano indomável, no tipo de circunstâncias em que o desespero parecia ser uma resposta perfeitamente razoável.

Bayona (que partilha o crédito do guião com três outros, adaptando um livro de Pablo Vierci) não desenvolve totalmente as personagens, apesar de passar mais tempo com elas antes do momento marcante em que o avião se despenha nas montanhas, que é executado com um detalhe horrível.

Enfrentando os elementos gelados, sem comida e apercebendo-se rapidamente de que o salvamento pode não estar para breve, as conversas voltam-se para a questão do que devem fazer para se sustentarem e para a moralidade de comerem aqueles que pereceram.

Enquanto o filme anterior serviu de montra para algumas das suas estrelas então jovens - Ethan Hawke e Josh Lucas entre elas - "Sociedade da Neve" funciona como uma peça de conjunto, com um elenco que enfrentou os seus próprios desafios ao fazer o filme no local, incluindo Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf, Diego Vegezzi e Esteban Bigliardi. Bayona introduz judiciosamente flashbacks que servem mais como vislumbres fugazes de memórias que passam pelas suas mentes do que como formas de aprofundar a nossa compreensão de cada um dos jogadores.

Depois de ter deixado a sua marca nos EUA com filmes como "Jurassic World: Reino Caído" e outro épico de catástrofe, "O Impossível", Bayona ataca o material com uma eficiência gritante, incluindo os pormenores mais escabrosos, o que é adequado à tarefa em mãos sem tornar o filme um piquenique.

Tanto na sua especificidade cultural como na passagem do tempo, "Sociedade da Neve" oferece uma visão credível de uma história notável - aumentada pela prolífica banda sonora de Michael Giacchino - embora prejudicada pelas limitações impostas pela forma como esses acontecimentos se desenrolaram.

Por muito séria que seja esta nova produção, se isso é suficiente para justificar o facto de a vermos uma vez, muito menos para assistirmos a uma repetição para aqueles que já viram "Alive", parece, francamente, uma montanha muito alta para escalar.

"Society of the Snow" estreia a 4 de janeiro na Netflix. É classificado como R.

