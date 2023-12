A sobremesa do "Great British Bake Off" é boa para si? Pode ficar surpreendido

"Há definitivamente componentes tolos, mas metodologicamente ainda é um estudo rigoroso", disse o autor principal Joshua Wallach, um professor assistente de epidemiologia na Escola Rollins de Saúde Pública da Universidade Emory em Atlanta.

Por exemplo, uma receita de stollen, um pão de frutas de estilo alemão, de Paul Hollywood, um dos jurados do programa, conhecido como "The Great British Baking Show" nos Estados Unidos. A receita contém ingredientes saudáveis como amêndoas, leite e frutos secos que, segundo a investigação, estão associados a um menor risco de morte ou doença.

"No geral, sem os ovos, a manteiga e o açúcar, esta sobremesa é essencialmente uma salada de frutas com nozes. Yum!", escreveram os autores.

Outro favorito, o bolo de fantasia "congelado" de Rav, continha ingredientes saudáveis, como amêndoas e maracujá, e também "diminuiu o risco de morte ou doença", segundo os autores. O que não é considerado no estudo, no entanto, é a quantidade de manteiga, açúcar e farinhas refinadas que o bolo pode conter.

"Se há alguma ciência aqui, é ciência ao serviço da diversão atrevida", disse o Dr. David Katz, especialista em medicina preventiva e de estilo de vida que fundou a True Health Initiative sem fins lucrativos, uma coligação global de especialistas dedicados à medicina de estilo de vida baseada em provas. Ele não esteve envolvido no estudo.

"Esta análise não considerou, de forma alguma, os efeitos líquidos de qualquer uma destas sobremesas; simplesmente analisaram os efeitos isolados dos ingredientes como se estivessem a ser consumidos isoladamente a um nível suficiente para exercer quaisquer efeitos apreciáveis", disse Katz num e-mail. "Por isso, eu tomaria esta ciência com um grão de, bem, algo salutar!"

Os próprios autores admitem que não levaram em conta a quantidade de um ingrediente: "Qualquer receita com fruta, mesmo que fosse apenas uma baga, foi igualmente ponderada em termos do seu efeito protetor em relação ao efeito nocivo da manteiga", escreveram no estudo.

Darmo-nos ao trabalho de pesar a quantidade de um ingrediente em função dos seus potenciais danos ou benefícios "teria sido informativo, mas menos divertido", escreveram.

Ciência leve

A pesquisa foi publicada na quarta-feira na edição de Natal do The BMJ, conhecida por seus artigos e estudos precisos, mas peculiares e alegres. Wallach e os seus colegas conceberam a sua investigação para essa edição.

"Queríamos destacar as complexidades da investigação nutricional, que muitas vezes analisa alimentos individuais em vez de uma dieta completa", disse Wallach.

Isso porque é extremamente difícil para os pesquisadores fazer um ensaio clínico randomizado padrão-ouro, que exigiria que as pessoas comessem apenas certos alimentos e nenhum outro, disse ele.

"Acho que o que este artigo destaca é que, quando você olha para muitos desses ingredientes individualmente, alguns são protetores e são prejudiciais. Mas quando os juntamos numa receita, o que é que sabemos realmente? Não muito, mas isso não importa. Estamos apenas a tentar saborear um pequeno pedaço da sobremesa de Natal, certo?"

Para fazer a sua análise, Wallach e os seus colegas retiraram receitas de biscoitos, bolos, sobremesas, pastelaria e pudins do sítio Web do "The Great British Bake Off". Pegaram em todos os ingredientes e colocaram-nos em 17 categorias de alimentos que os nutricionistas investigaram.

A análise revelou que, enquanto os frutos secos, a fruta e o café tinham maior probabilidade de estar associados a associações de proteção contra a morte e a doença, o álcool era o principal grupo de ingredientes associado a malefícios.

Devido à sua propensão para "bolos alcoólicos", muitas das sobremesas da juíza Prue Leith caíram na categoria de malandrice, disse Wallach.

O tronco de chocolate de Leith, por exemplo, não contribuiria para o "espírito festivo" porque o seu licor de natas não cozinhado aumentaria o risco de um convidado desenvolver cancro do cólon, gástrico e do fígado, bem como gota e fibrilhação auricular, segundo o estudo.

"O programa goza muitas vezes com a Prue, porque ela diz que gosta muito de bolos alcoólicos", disse Wallach. "Os concorrentes muitas vezes tentam conquistá-la colocando um pouco de bebida extra em suas sobremesas.

"E a parte engraçada é que, na realidade, se estivermos a fazer bolos com álcool, a maior parte do álcool é retirado", disse Wallach. "De qualquer forma, foi a oportunidade perfeita para dizermos: 'Infelizmente, Prue, o álcool era uma coisa que estava a aparecer na investigação como potencialmente prejudicial para vários resultados relacionados com a saúde' e divertirmo-nos um pouco."

Uma longa tradição

Wallach e os seus co-autores sublinham que as sobremesas têm sido protagonistas nas celebrações de Natal desde há centenas de anos. Na Inglaterra medieval, por exemplo, "a Igreja Católica Romana decretou que um pudim deveria ser feito no domingo aproximadamente quatro semanas antes do Natal", diz o estudo.

Esses pudins eram mais parecidos com ensopados saudáveis, com muita fibra, proteínas, vitaminas e minerais, e com ingredientes como carne de vaca, cenouras, ovos, figos, grãos, carne de carneiro, nozes, ameixas secas, passas e especiarias, diz o estudo.

Hoje em dia, no entanto, as sobremesas festivas estão frequentemente repletas de gorduras saturadas, açúcares artificiais e farinhas refinadas ultraprocessadas que, segundo estudos, estão associadas a múltiplas doenças crónicas como a diabetes, as doenças cardíacas e o cancro.

Ainda assim, a menos que se coma uma sobremesa inteira de uma só vez, a quantidade que se consome nas férias de um ou dois ingredientes pouco saudáveis é provavelmente insignificante, disse Wallach.

"Por isso, para sublinhar 'Olha, estamos a divertir-nos um pouco com isto', dizemos que se puder ignorar todas estas preocupações científicas, pode comer o seu bolo de Natal e comê-lo também", afirmou. "Mas o principal objetivo é desfrutar de tudo com moderação".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com