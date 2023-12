A série prequela de "Sexta-feira 13", "Crystal Lake", vai chegar à Peacock

A série vem dos produtores da A24 e do escritor e showrunner Bryan Fuller.

"Friday the 13th é uma das franquias de terror mais icónicas da história do cinema e estávamos ansiosos por revisitar esta história com a nossa próxima série dramática Crystal Lake", disse Susan Rovner, Presidente, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, num comunicado.

"Mal podemos esperar para trabalhar com Bryan Fuller, um criador talentoso e visionário que eu tive o prazer de ser um amigo e colaborador de longa data", acrescentou Rovner.

Fuller disse que tem estado a pensar nesta história desde que era miúdo.

"Descobri a Sexta-Feira 13 nas páginas da revista Famous Monsters quando tinha 10 anos e tenho pensado nesta história desde então", afirmou numa declaração.

Marc Toberoff, Victor Miller e Rob Barsamian também serão os produtores executivos da série.

Os detalhes da série estão a ser mantidos em segredo por enquanto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com