A série documental de 50 Cent com Diddy está pronta para ser lançada na Netflix

Rapper e ator 50 Cent postou nas redes sociais numa quarta-feira, referindo-se à reportagem da Variety de que seu projeto sobre Combs garantiu uma vaga na Netflix.

"Estive falando sobre todo esse lixo estranho, não vou a nenhuma festa do Puffy", escreveu 50 Cent na legenda. "Vocês não acreditaram em mim, mas agora acreditam!"

Combs enfrenta até a vida prisão se condenado por sua acusação no Distrito Sul de Nova York por conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para participar de prostituição. Ele se declarou inocente.

De acordo com a Variety, Alexandria Stapleton está dirigindo o projeto atualmente em produção.

"Esta é uma história com impacto humano significativo. É uma narrativa complexa ao longo de décadas, não apenas os destaques ou os clipes vistos até agora", disseram 50 Cent e Stapleton em uma declaração conjunta à publicação. "Estamos comprometidos em dar voz aos que não têm voz e apresentar pontos de vista autênticos e nuances. Embora as alegações sejam perturbadoras, lembramos a todos que a história de Sean Combs não é a história completa do hip-hop e de sua cultura. Nosso objetivo é garantir que as ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas da cultura do hip-hop."

Em maio, 50 Cent anunciou suas intenções para a série documentário, que alguns initially descartaram como falsa devido à sua história de trollar Combs nas redes sociais.

Os dois homens têm uma relação hostil há muito tempo.

Em 2006, 50 Cent lançou uma música de dissidência intitulada "The Bomb", que incluiu sons de tiros e acusações de que Combs conhecia o assassino do rapper Christopher Wallace, um protegido e melhor amigo de Combs, que era conhecido como The Notorious B.I.G. Wallace foi morto a tiros em Los Angeles em março de 1997 enquanto viajava com sua equipe, que incluía Combs. Combs estava em um veículo separado de Wallace no momento do tiroteio.

Ninguém nunca foi acusado do assassinato de Wallace.

Em sua música de dissidência, 50 canta, "Acho que não fui convidado para aquelas festas brancas nos Hamptons", se referindo às famosas festas de Combs na comunidade de elite de Nova York.

50 Cent também expressou crenças de que Combs está ligado ao assassinato do rapper Tupac Shakur em 1996.

Combs chamou tais alegações de "besteira" em uma entrevista de 2016 com o programa de rádio sindicado "The Breakfast Club". Ele nunca foi acusado em conexão com nenhum dos casos.

Mais detalhes sobre o projeto não foram divulgados. CNN entrou em contato com representantes de ambos, 50 Cent e Netflix, para comentar.

Apesar da tensão contínua entre eles, o projeto de 50 Cent sobre Combs promete mergulhar mais fundo na cultura do hip-hop, com o objetivo de apresentar uma perspectiva nuances além dos destaques. A entretenimento que está por vir na Netflix é esperado para gerar conversas sobre o impacto humano e os que não têm voz, garantindo que as ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas da cultura do hip-hop.

