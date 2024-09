A série de comédia com foco negro 'How to Die Alone' junta-se à série de programas recentemente introduzidos, levando alguns a se perguntar se o cenário da televisão realmente se transformou.

Em seu apartamento, ela é atormentada por roedores. Odeia seu emprego, mas, apesar disso, anseia por seu ex, que também é seu chefe. Para piorar as coisas, ela está financeiramente pressionada e recorre à identidade roubada para sobreviver.

Apesar dessas lutas, o personagem de Natasha Rothwell na nova série "How to Die Alone", que recentemente concluiu sua primeira temporada no Hulu, ressoa com o público. Ela é uma mulher negra de tamanho grande que luta por amor e realização. Todos já passamos por situações semelhantes.

"How to Die Alone" é um projeto originado por Rothwell, que também serve como co-showrunner e produtora executiva. Ela ficou famosa por suas piadas engraçadas na popular comédia do HBO "Insecure", como sua expressão quando você pesquisa "crescimento" - uma certa cara com as palavras "Você sabe o que isso é?" (HBO, Max e CNN compartilham a mesma empresa-mãe, Warner Bros. Discovery.)

"How to Die Alone" pode ser novo, mas faz parte de uma onda recente de dramas-comédias liderados por negros que estão chegando às nossas telas. Shows como "Survival of the Thickest" e "The Vince Staples Show" na Netflix, a adaptação do Hulu "Queenie" e outros contribuíram para essa era da televisão ser chamada de "renascimento" da TV negra, lembrando os vibrantes anos 80 e 90.

Apesar de mais vozes negras estarem ganhando destaque, a indústria ainda é cautelosa.

Como Aisha Durham, especialista em cultura popular negra na Universidade do Sul da Flórida, observou, "De certo modo, ainda estamos perguntando: Os brancos vão gostar disso?"

Serviços de streaming e televisão aberta têm modelos de negócio distintos

É verdade que os shows liderados por negros têm visto um aumento na representação nas plataformas digitais, especialmente à medida que as empresas de streaming buscam preencher nichos de conteúdo específicos, disse Naeemah Clark, professora de cinema e artes de televisão na Universidade Elon, na Carolina do Norte.

Ao contrário da televisão aberta, que depende de captar o público mais amplo, os serviços de streaming atendem a interesses específicos, como shows sobre uma mulher negra lutando financeiramente para encontrar seu caminho. Shows como "Insecure", "Queenie", "Survival of the Thickest" e "How to Die Alone" oferecem opções diversas baseadas em temas semelhantes.

Essa tendência foi inspirada pelo sucesso de criadores e shows negros anteriores, como Shonda Rhimes, Issa Rae e Oprah Winfrey, que abriram caminho para mais vozes negras na indústria de televisão. Este período pode não ser temporário, mas pode se tornar o padrão, de acordo com Clark.

"Eu acho que talvez estejamos vivendo em uma nova realidade", disse ela. "Pessoas negras estão conseguindo contratos de televisão porque outras pessoas negras foram bem-sucedidas com contratos de televisão. As pessoas negras estão tomando decisões agora; elas estão se tornando tomadoras de decisão que estão aprovando conteúdo."

Redes de televisão aberta e streamers enfrentam desafios quando se trata de histórias lideradas por negros

No entanto, a televisão moderna não é um paraíso onde todos podem ganhar a vida. A falta de representação em histórias asiáticas, do Oriente Médio ou africanas na cultura popular americana é um testemunho disso.

Para os shows liderados por negros na televisão aberta, os personagens negros são frequentemente colocados em relação aos personagens brancos, como se para fornecer contexto em vez de apenas exibir a negritude, observou Durham.

"The Neighborhood", uma comédia da CBS prestes a estrear sua sétima temporada, apresenta uma família branca vivendo ao lado de uma família negra. Este tema parece mais interessado em explicar a negritude do que simplesmente apresentá-la.

"Estamos ainda tentando entender essa faceta da experiência negra", disse Durham. "Não pediríamos a mesma coisa de um show com elenco majoritariamente branco."

Shows como "The Neighborhood" tendem a ter temporadas mais longas, enquanto shows com elencos negros principais, como "Grand Crew", que foi cancelado após duas temporadas, lutam para manter a audiência.

Por outro lado, os serviços de streaming apoiam mais "nichos" como o de uma mulher negra trabalhando em um aeroporto. No entanto, eles podem não estar tomando grandes riscos.

Michelle Buteau, criadora e estrela da Netflix's "Survival of the Thickest", passou vários anos exibindo seu talento em vários programas da Netflix antes de finalmente garantir seu próprio show. Da mesma forma, Issa Rae criou "Rap Sh!t", e Vince Staples estrela "The Vince Staples Show" - todos com bases de fãs estabelecidas. Esses não são nomes novos na cena, mas talentos comprovados.

Além disso, os serviços de streaming são mais propensos a pegar shows que já provaram ser bem-sucedidos em outro lugar, como "First Wives Club" e "Average Joe", que estão sendo produzidos para uma segunda temporada após fazerem bem na BET+.

Como Durham apontou, "Ainda existe essa fase de testes".

Mesmo depois de passar pela fase inicial de testes, uma série ainda pode ser categorizada. Se a série não conectar, de alguma forma, com o público branco, segundo Durham, ela é confinada a esferas limitadas, como BET+ ou uma seção específica do Netflix.

Mais produções com temas negros têm impacto positivo, segundo analistas

Infelizmente, a natureza implacável do mundo da televisão dita que certos shows, tanto majoritariamente negros quanto não, não vão prosperar. A tendência dos serviços de streaming em cancelar shows, incluindo um que ainda não havia sido ao ar, é bem conhecida. Essa tendência não é exclusiva das plataformas de streaming; entre 2009 e 2012, quase dois terços dos novos shows de rede foram cancelados em sua primeira temporada.

Os shows com foco em negros não são imunes a esse destino e podem até ser mais suscetíveis. Os cancelamentos de shows como "South Side" do Max, "Run the World" do STARZ e "Everything's Trash" do Freeform após três temporadas ou menos são testemunho disso.

No entanto, há benefícios. Com narrativas de nicho ganhando tração em serviços de streaming e redes de televisão expandindo gradualmente seu repertório, histórias que retratam a experiência negra estão se tornando mais variadas do que nunca. Por exemplo, "Bob Hearts Abishola", uma comédia que destaca a experiência do imigrante africano, é uma das poucas opções representativas na CBS. "P-Valley" da STARZ mergulha em uma narrativa queer do sul, enquanto "How to Die Alone" oferece novas perspectivas sobre a mulher negra e a imagem corporal.

"O negro não é sinônimo de afro-americano hétero", destaca Durham. "A interpretação da negritude neste cenário televisivo em evolução também se torna mais sutil."

A televisão ainda tem um longo caminho a percorrer para contar histórias de comunidades não brancas. Enquanto isso, programas como o de Rothwell oferecem uma espiada em narrativas diversas.

