- A separação legal foi finalizada.

No tumulto público seguinte à separação de Oliver Pocher (46) e Amira Aly (31), um período de tranquilidade pode estar à vista. Como o comediante confirmou, seu divórcio agora é oficial - cerca de um ano após o anúncio público de sua separação. Ele anunciou isso em uma publicação no Instagram.

Em uma foto de casamento do ex-casal na plataforma de mídia social, Pocher comentou: "A partir de hoje, Amira e eu estamos oficialmente divorciados!" O comediante, como de costume, não conseguiu resistir a acrescentar: "Infelizmente, eu tinha pensado que duraria mais." (P.S.: A foto não é atual.)

Pocher e Aly trocaram votos de casamento em 2019. Eles anunciaram sua separação em seu podcast conjunto, "Die Pochers!", durante o verão de 2023. "É hora de informar o público", eles disseram. "Estamos separados. Isso é tudo." Desde então, ambas as partes falaram sobre a intensa batalha pela custódia que gerou numerous headlines na mídia.

No podcast Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt", que Pocher co-apresenta com sua primeira ex-esposa Alessandra Meyer-Wölden (41), ele revelou, algumas semanas após uma audiência de divórcio, que o divórcio "ainda não é juridicamente válido". O juiz havia decidido que "nada deve dar errado agora, e então esse divórcio só será anunciado". Será enviado por escrito a ambas as partes e seus advogados em uma data posterior.

Enquanto isso, Aly havia deixado para trás o sobrenome Pocher. Em seu podcast "Liebes Leben" com seu irmão Hima, que também está no Podimo, ela explicou por que apareceu como Amira Aly em vez de Amira Pocher em um programa de TV, "Schlag den Star".

"Eu queria competir neste show como Amira Aly e vencer", ela explicou. "Eu realmente gostei de ter meu nome de volta.only feels right." O nome combina perfeitamente com ela, ela se sente "totalmente à vontade" com ele, e desde então, "Eu também me sinto um pouco redefinida." Aly agora sente que "Eu estou fazendo algo sem ser julgada com base em minha vida privada."

